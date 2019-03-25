【歐國外】夏薩特獲比利時第100頂喼帽　獻入球輕取塞浦路斯

車路士球星夏薩特以比利時隊長身份領軍出戰對塞浦路斯的歐國外賽事，今仗是他在比利時國家隊第100次披甲，結果順利率領球隊取勝，並以入球慶祝自己的第100頂「喼帽」。

現年28歲的比利時球星夏薩特，雖然他轉會皇馬的傳聞不絕於耳，但未有影響他在國家隊的表現。該名現效力車路士的球員，自2008年以17歲之齡代表比利時大國腳至今，在今仗前攻入29個入球，並曾率領比利時在去年的俄羅斯世界盃勇奪季軍。

夏薩特為比利時效力多年，由2008年起披甲至今，為比利時貢獻良多。（Getty Images）

夏薩特今仗以比利時隊長身份出戰，作客塞浦路斯出戰歐國外I組的賽事，迎來他國家隊生涯的第100場賽事。夏薩特在開賽10分鐘，便攻入他在國家隊的30個入球，巴舒亞伊在禁區內引來數名守衛，混亂中輾轉間將皮球橫傳予夏薩特右腳第一時間抽射入網，助球隊領先。

面對實力稍遜的塞浦路斯，比利時在8分鐘後再找到機會，夏薩特胞弟杜根夏薩特助攻，造就巴舒亞伊推過門將射入空門，拉開至兩球優勢。

夏薩特與巴舒亞伊在今仗各入一球，作客輕取塞浦路斯。（路透社）

巴舒亞伊在下半場錯失黃金機會，單刀卻直接射向對手的門將被沒收，但對未有影響大局，結果比利時作客以兩球輕取塞浦路斯，取得兩連勝，在歐國外I組高踞榜首。

巴舒亞伊上半場推過門將射入空門，但他在下半場錯失黃金機會，未能梅開二度。（路透社）

夏薩特在今仗取得第100頂「喼帽」，成為史上第3位比利時球員突破100大關。比利時史上披甲最多的是維頓漢，比夏薩特多12場；多蒙特的韋素則比夏薩特多一場列次席。此外，夏薩特以30個國家隊入球排比利時史上第2，距離榜首的盧卡古15球。

夏薩特今仗第100場為比利時披甲，上半場10分鐘便攻入他在國家隊的第30球。（路透社）