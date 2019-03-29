【足球】澳洲名宿卡希爾宣布掛靴　下個目標考取教練A牌

39歲澳洲球壇名宿卡希爾（Tim Cahill）宣布掛靴，未來會當評述員及考取教練執照；他慨嘆自己已是足球壇中的老人。

39歲的卡希爾表示，與印度超級聯賽球隊詹謝普爾（Jamshedpur FC）完成合約後，現在不打算再找尋新球會，決定高掛球靴，向其他方面發展。他坦言：「不會了，我已經是足球壇中老人。我很喜歡繼續比賽的，你知道我39歲了，在印度過了精彩的6個月。不過，我對電視節目很有興趣，準備去考教練A牌，還有抽時間與家人共聚，輕鬆一下。」

卡希爾去年退出國家隊，今年宣布掛靴。（Getty Images/資料圖片）

卡希爾在悉尼出生，擁有薩摩亞血統的他最初司職進攻中場，在英格蘭的米禾爾出道，於2004年轉投愛華頓，踏上職業生涯的高峰。卡希爾的身高雖然不算突出只有1.8米，但彈跳力強，位置感佳，經常頭槌建功。他首個效力愛華頓的球季，即入11個聯賽入球。他在愛華頓的8個球季，各項賽事278次上陣攻入68球。

卡希爾的位置愈踢愈前，到職業生涯晚期常以前鋒姿態出現。在2012年離開愛華頓後，他轉到美職聯的紐約紅牛，之後轉戰中超的上海申花及杭州綠城，其後回到家鄉踢墨爾本城。為了保持狀態踢2018年的世界盃，他回到成名地米禾爾效力。世界盃後，他勇闖印度超聯效力詹謝普爾，至今宣布退役。

重溫卡希爾的球員生涯（按圖放大）：

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卡希爾最為人熟知的是效力英超的愛華頓。（Getty Images/資料圖片）

「能夠在四大洲都踢過波，十分奇妙！」卡希爾說：「我擁有無與倫比的職業足球生涯，充滿感恩。我對足球比賽萬分尊重，我想花時間學習更多，所以教練肯定是我未來的目標。」

卡希爾（右）曾與基維爾在國家隊並肩作戰，那時候可說是澳洲的黃金一代。（Getty Images/資料圖片）

卡希爾是澳洲足球的代表人物，也是維度卡及基維爾等退役後，澳洲國家隊的頂樑柱。他說：「每頂『喼帽』都是榮譽，能夠有機會代表國家，我感到萬分自豪。」

他在2004年首次為澳洲披甲，至去年共108次上陣，是澳洲史上上陣次數第二多的球員，僅次舒華沙。他為澳洲攻入50個國際賽入球，是國家隊史上入球最多的球員。在2006年世界盃分組賽，卡希爾在末段梅開二度，助澳洲以3：1反勝日本，最後澳洲殺入16強，創下國家隊史上的世界盃最佳成績。在2018年世界盃附加賽，全靠卡希爾對敍利亞梅開二度，澳洲才能躋身決賽周。他在去年宣布退出國家隊。