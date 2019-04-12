【足球】馬路達成蘇黎世前鋒教練僅42日　竟在Twitter發現被解約

曾經效力車路士的名將馬路達（Florent Malouda），在今年3月接受成為瑞士球會蘇黎世的前鋒教練，但馬路達僅僅42日後，在Twitter上發現已被單方面解僱，更在球會的貼文下查問所謂何事。

現年38歲的馬路達，球員生涯效力里昂及車路士最受球迷熟悉，曾在2009/10球季在聯賽為車路士交出15個入球及15個助攻，助藍軍在當季取得聯賽及足總盃，成為雙料冠軍。馬路達除了為法國出戰國際賽外，亦曾經以法屬圭亞那的球員身份，出戰2017年的美洲金盃。

馬路達在車路士效力期間，曾助球隊贏得聯賽及足總盃的雙料冠軍。（Getty Images）

馬路達除了為法國國家隊出戰外，亦於2017年曾於美洲金盃為法屬圭亞那披甲。（Getty Images）

馬路達離開車路士後，短暫效力土耳其﹑法國﹑印度及盧森堡的球會，在2018年後至今未有再戰職業賽事。

該名前法國國家隊成員在今年3月受邀加入瑞士球會蘇黎世的教練團隊，成為前鋒教練。馬路達在加入教練團隊時，對教練工作相當有野心，「我在蘇黎世工作感到十分有動力，我希望以我的經驗協助球員，亦希望展露我的野心及熱誠。」

馬路達在離開車路士後，輾轉效力法國及土耳其等地的球會。（Getty Images）

蘇黎世在官方Twitter公布與馬路達達成共識，雙方立即解約。可惜，馬路達看來同樣懵然不知，在Twitter中才得悉此事。馬路達在蘇黎世僅僅42日後，被球會單方面解約，並隨即在該貼文下留言，「真的嗎？為何我毫不知情？」

蘇黎世在官方Twitter公布與馬路達解約的消息。（Twitter截圖）

馬路達看來對被解僱毫不知情，更在貼文留言查問。（Twitter截圖）

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