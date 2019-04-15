近來看BBC One專頁一齣短片，當中描述一位韋斯咸季票持有者離棄愛隊，轉投意大利低組別球會的有趣故事。他認為，換了主場的韋斯咸已變得陌生。由烏普頓公園（Upton Park）搬入倫敦奧林匹克體育場（London Olympic Stadium，下稱新主場）兩年了，老牌球會韋斯咸認為新主場的氣氛不夠好，希望用種種方法重新提振主隊球迷的熱情和士氣。但是，對於許多傳統鎚仔幫球迷來說，會方的努力注定是徒勞的。韋斯咸希望通過遷入新主場轉型成為面向國際的球會，卻以老球迷的感情為代價，又如何振奮人心？ 撰文︰高俊賢@運動公社

除了聯賽第七、來季歐霸盃參賽資格，韋斯咸沒甚麼可爭的，但這家東倫敦球會有項尷尬的數據。韋斯咸雖然聲稱每場平均賣出55309張門票，當中卻有12530張空置座位。季票持有者在某些場次不入場，卻未形成轉售予其他韋斯咸球迷的習慣，固然是成因之一；球迷的觀賽經驗欠佳，也是新主場氣氛欠佳的關鍵因素。

對許多老一輩的韋斯咸球迷來說，烏普頓公園的氛圍是難以取替的集體回憶。（資料圖片）

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對許多老一輩的韋斯咸球迷來說，烏普頓公園的氛圍是難以取替的集體回憶，而且離開了原來的社區，也不是人人能接受。新主場不討人喜歡的地方，是它本身以大型綜合體育場館為設計目的，球場被田徑跑道所圍繞，故此令看台和球場之間距離拉遠了。但如果讀者細心留意其他歐洲聯賽，部分球會像羅馬、拉素甚或貝爾格萊德紅星的球迷，照樣坐鎮在設計相近的主場館裏，繼續為愛隊搖旗吶喊。因此，這觀點也可能偽命題。在今年二月，會方宣布把兩大龍門後看台（布祿瓊看台和卜比摩亞看台，亦即Sir Trevor Brooking Stand 和 Bobby Moore Stand）稍加修葺，並靠近球場四米，希望可以縮短球迷和球場的距離，但成效如何，倒也值得懷疑。

韋斯咸搬到倫敦奧林匹克體育場（London Olympic Stadium），以老球迷的感情為代價。（資料圖片）

對韋斯咸幫球迷來說，主場票價和觀賽經驗一樣令人不好受。新主場的容量是舊主場的兩倍，照理說球會的比賽日收入會大幅增加，球票加價壓力不高，而事實是老球迷並不能夠享受當中的好處，這或許令他們跟球會關係更疏遠。在上個月，韋斯咸宣布增加季票票價，增幅視乎座次達8-11%。不過青年梯隊賽事的票價卻令人咋舌——U-16梯隊的季票（Band 1座次）由99鎊升至189鎊，而入場支持青訓孩子的正正是球隊最死忠的球迷。有人解釋說，韋斯咸基於營運壓力而增加票價（稅後收入由2016/17年度4300萬鎊跌至2017/18年度1740萬鎊），但是球隊戰績未見提升，就先向球迷荷包埋手，真說不過去。這會動搖季票銷售和主場氣勢，亦有待觀察。

對鐵鎚幫球迷來說，主場票價和觀賽經驗一樣令人不好受。（資料圖片）

其他同市球會如阿仙奴、車路士和熱刺，季票價格訂得比韋斯咸昂貴，但是有球迷基礎和球會成績承托。韋斯咸的尷尬，是球會原本盤算通過搬遷主場增加比賽日收入，並且進一步提升戰績，爭取成為英超的Big 7。但是，Big 6本身跟其餘英超的球隊距離越拋越遠（無論是陣容抑或轉播收入），韋斯咸經歷多次換帥和多宗球員收購，仍未見突破。如果韋斯咸不能保證每季至少有歐霸可打的成績，球隊的氣象不能和新主場互相對應，這座偌大的奧林匹克運動場只會是一頭big white elephant。這個新家居，能令人感到欣喜嗎？

韋斯咸雖然聲稱每場平均賣出55309張門票，當中卻有12530張空置座位。（資料圖片）

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