【足球．利物浦】希斯堡慘劇30周年　以沉默悼念仍待昭雪的冤情

2019年4月15日英國時間下午3時零6分,利物浦市默然靜止,無論支持的球隊是紅還是藍,所有市民一致哀悼希斯堡慘劇30周年。 市內的天主教大教堂為96名在慘劇中喪生的球迷舉行彌撒,聖喬治會堂外掛上寫着「真相、公義」(Truth、Justice)的巨型白幡,階梯上96個燈籠,是家屬拒絕遺忘的頑強意志,提醒所有人公義尚未得到昭彰的殘酷現實。 漫長而意志消磨的尋求真相之旅,仍在繼續。

為爭取球隊史上首個英超聯賽錦標而努力的利物浦球員,以一場精彩的勝仗讓晏菲路一片歡愉。2:0戰勝車路士後20小時,領隊高普和隊長軒達臣帶領一隊所有成員,在晏菲路前的希斯堡紀念碑前獻花默禱。球會各個梯隊、女子隊成員、職員和行政總裁Peter Moore,先後到場悼念。

球會發表標題為「30年過去,永不忘記」(30 years on - Never forgotten)官方聲明:「希斯堡慘劇30周年,利物浦足球會謹記96名在那兒喪生的球迷。」

「1989年4月15日足總盃準決賽利物浦對諾定咸森林期間所發生的事故,導致96名兒童和男女失去生命。過去30年來,慘劇中的生還者和受害者家屬展示出無比勇氣、尊嚴和堅持。」

「2016年4月,死因裁判團裁定96人非法被殺,而且在場球迷並非導致慘劇發生的原因。」

「我們深切慰問所有在希斯堡慘劇中受影響的人士,我們永遠不會忘記那96名球迷。」

利物浦周日大戰車路士比賽之前,雙方職球員和全場球迷為希斯堡慘劇中喪生的96名球迷默哀。(Getty Images)

利物浦市聖喬治會堂外掛上寫着「真相、公義」(Truth、Justice)的巨型白幡,階梯上96個燈籠,悼念96名在希斯堡慘劇喪生的球迷。(Getty Images)

從小到大支持愛華頓的朗尼(Wayne Rooney),也在今天放下對利物浦的敵意,在Twitter發帖:「希斯堡事件30周年的今天,懷念96名喪生球迷。永不忘記。」(Remembering the 96 toda6y on the 30th anniversary of Hillsborough. Never forgotten.)

同樣曾效力利物浦兩大死敵曼聯和愛華頓的菲臘尼維利,亦在Instagram放上一張希斯堡紀念碑的照片,並寫上:「一切盡在我們的思念與禱告。」

心繫紅軍的前利物浦主帥賓尼迪斯、前隊長謝拉特、列納、希比亞,前副隊長加歷查、盧卡斯利華,身在日本的費蘭度托利斯,以及現任隊長軒達臣,亦在個人社交帳戶向喪生球迷致意。

Remembering the 96 today on the 30th anniversary of Hillsborough. Never forgotten 🙏🏼 pic.twitter.com/R1wtAzCOfP — Wayne Rooney (@WayneRooney) April 15, 2019

他們只是為了睇波

希斯堡慘劇中喪生的96名利物浦球迷之中,有37人為大部分仍在學的青少年,當中為數不少只是首次作客觀看愛隊比賽,最年輕一人是只有10歲的Jon-Paul Gilhooley。

他是較利物浦前隊長謝拉特年長1歲半的表哥,他的死亡日後亦成為「神奇隊長」奮發向上的最大動力之一。謝拉特曾說過,他與Jon-Paul和一眾兄弟、表兄弟時常一起玩耍,輪流入場看利物浦比賽,「我也可能是他。他的死令我覺得要連同他的份兒去努力,實現我們效力深愛的利物浦的夢想。」

死者之中也包括7名女性,其中一人當年是兩名青少年的母親,另外還有25人是父親。慘劇導致58人失去父母親其中一人。

眾名將、主帥齊悼希斯堡慘劇(按圖放大)

當年一眾利物浦球迷遭當值警官指控醉酒鬧事觸發慘劇,加上英國小報《太陽報》的推波助瀾,一度掩蓋球場管理人員和當值警官在人流管制上的種種過失。直到不肯放棄的死難者家屬成功爭取重新徹查事件,2016年才得到「責任不在球迷,而在警方和球場管理失當」的結果。

可是當日賽事當值指揮官David Duckenfield,剛剛才在事件30周年的12日前,逃過「因疏忽導致他人死亡」的刑責。檢察官方面已尋求重審,預料6月24日再提堂。

至於希斯堡球場所屬的錫周三時任秘書長及安全主任Graham Mackrell,則因未能合理照顧利物浦球迷的安全成功被入罪。

繼Duckenfield案之後,南約克郡尚有兩名前警官,以及當年警方的代表律師被控妨礙司法公正的案件,亦已進入司法程序,因此30周年紀念儀式,將會以靜默的方式進行。公義與真相,仍有待昭彰。

希斯堡慘劇30年圖輯

