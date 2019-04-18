【足球】神戶勝利船7月迎巴塞隆拿　恩尼斯達韋拿倒戈

神戶勝利船（ヴィッセル神戸 /VISSEL KOBE）將在7月27日友賽巴塞隆拿，屆時將是恩尼斯達首次倒戈巴塞，他表示會盡全力踢得最好。

神戶勝利船早前公布在7月23日於東京對車路士，今天再下一城，宣布於7月27日在神戶對神戶勝利船，慶祝神戶及巴塞隆拿成為姊妹城市25周年。

34歲的恩尼斯達（Andrés Iniesta）2018年由巴塞投神戶，屆時料將成為小白首次倒戈巴塞，他表示︰「我之前未曾效力巴塞以外球會，希望今場交出最好表現。」

至於宣傳片中，他大讚神戶令他有家的感覺︰「現效力神戶勝利船，神戶是個美麗的城市，被大自然包圍及有很多美食，家人及自己都很喜歡。」除了小白外，韋拿（David Villa）及沙治森柏（Sergi Samper）都曾效力巴塞，將在7月一役倒戈。

海報上印有美斯、蘇亞雷斯等主力的樣子，不過二人若出戰美洲國家盃至最後階段，將在7月初才「放暑假」。

神戶勝利船將在7月27日對巴塞隆拿，宣傳海報有美斯及蘇亞雷斯。（神戶勝利船官網）

巴塞的體育總監艾比度指三名舊將在日本責任重大︰「大家都知道森柏、恩尼斯達及韋拿都踢過巴塞，他們知道巴塞的哲學，他們協助日本足球發展，令年輕球員了解巴塞足球。即使相距西班牙很遠，日本的巴塞球迷數目令我驚訝，他們熱愛足球。」

恩尼斯達曾在J LEAGUE射入金球，不過球隊成績未如理想近日才易帥。（資料圖片）

韋拿與美斯及恩尼斯達在巴塞合作無間，曾在2011年合作成歐聯冠軍。（資料圖片）

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