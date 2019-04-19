第5屆「同心同步同樂日」開幕　首日千人摺紙課創世績

每逢復活節假期，代表着馬會又會在沙田馬場及彭福公園舉辦「同心同步同樂日」。同樂日來到第五屆，首天（19日）重頭戲之一的挑戰健力士世界紀錄依舊順利締造新績。即使下午天公不造美，亦無阻一家大小於室內遊玩多項寓教育於娛樂的活動及遊戲。 攝影︰ 盧翊銘

香港賽馬會自2015年舉辦「同心同步同樂日」以來，每年均會挑戰一項健力士世界紀錄，以宣揚「我做得到」的正面精神。今年來自夥伴團體及學校近一千人齊集馬匹亮相圈，大夥人上一堂摺紙課，籍此打破「最大規模的摺紙課」的健力士世界紀錄。在香港著名摺紙藝術家陳柏熹帶領下，1073名參加者都完成摺紙，並得到健力士世界紀錄評審員即場確認，而此人數比舊紀錄多足足500人。

1073名參加者都完成摺紙，並得到健力士世界紀錄評審員即場確認，而此人數比舊紀錄多足足500人。（盧翊銘攝）

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同樂日一連三日節目相當豐富，以「同」命名的5大主題貫穿10大活動區，包括「同策駿馬園」、「同樂互動區」、「同步動起來」、「同拍及分享」及「同看繽紛SHOW」，提供70多項娛樂的活動及遊戲。其中於「同樂互動區」的同心同步展覽及「同享泡泡樂」活動就最受家庭喜愛，特別是同心同步展覽所展出的沙田馬場馬匹亮相圈微縮模型。今個馬季適逢沙田馬場慶祝40週年，同樂日特意展出俗稱「沙圈」的馬匹亮相圈模型。這模型仿照馬匹亮相圈而設計而成，巨型天幕、大螢幕、觀眾等元素皆真實呈現於模型中，就連馬匹於亮相圈踱步的動態皆有收錄，可謂幾可亂真。

1073名參加者都完成摺紙，並得到健力士世界紀錄評審員即場確認，而此人數比舊紀錄多足足500人。（盧翊銘攝）

今天同樂日更迎來特別嘉賓---曼聯傳奇射手安迪高爾來訪，與參加者同享足球樂之餘，他亦與馬會行政總裁應家柏主禮「四人同進足球賽」開球禮，以及見證千人世界紀錄誕生。

1073名參加者都完成摺紙，並得到健力士世界紀錄評審員即場確認，而此人數比舊紀錄多足足500人。（盧翊銘攝）

曼聯傳奇射手安迪高爾與馬會行政總裁應家柏主禮「四人同進足球賽」開球禮。（盧翊銘攝）

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