【歐聯】不滿球證判12碼予曼聯　尼馬網上鬧裁判被罰停賽3場

巴黎聖日耳門下屆頭3場歐聯分組賽，將缺少巴西球星尼馬，因為他在今屆歐聯16強次回合後於網上鬧裁判，剛被歐洲足協罰停賽3場。

歐聯16強次回合，曼聯靠拉舒福特在完場前射入12碼，取得重要的作客入球，以3：1擊敗巴黎聖日耳門（PSG），兩回合踢成3：3，曼聯靠較多作客入球晉級。該仗因傷缺陣的PSG球星尼馬，賽後在社交網站怒轟裁判的決定，認為球證不應判罰12碼。

尼馬將缺席下屆PSG的頭3場歐聯分組賽。（Getty Images）

事發經過：

當時曼聯的達洛治遠射，省中PSG中堅派斯奴甘佩比的手，球證到場邊看重播後判12碼。尼馬將矛頭直指視像助理裁判（VAR），他表示：「太噁心了！4個對足球一無所知的人對住電視看慢鏡。當他（甘佩比）背對住時，怎知道手做什麼？」

結果，因為這番言論，歐洲足協昨日（4月26日）宣布罰尼馬停賽3場。換言之，尼馬將缺陣下屆頭3場歐聯分組賽。

尼馬早前養傷，最近在法甲復出。（Getty Images）

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