【羽毛球精英賽】培僑8強惡鬥德望 　冀報去年季軍戰一敗之仇

2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽昨日（4日）於荔枝角公園體育館完成男女子組首兩圈賽事，女子組去年4強（協恩中學、拔萃女書院、德望學校、培僑書院）皆晉身8強。培僑次圈對陣寶血會上智英文書院，於總局數先落後兩局的情況下，連勝三局反勝，晉級後將會面對強敵德望。為培僑出戰關鍵第五局的余淨藍（Charlie），於中二時由德望轉校至培僑，8強將要倒戈舊校。Charlie表示對倒戈戰感到興奮，希望向舊校展示出自己與轉校前已進步良多。

培僑今場發揮不佳，余淨藍並沒有想過需要與上智打至第五局決勝，「頭兩局隊友都未能發揮應有水平，但知道只要不失準便能夠過關，故壓力都不大。」培僑女子甲組於今年沙田及西貢區學界賽事稱后兼三連霸，實力有保證。

第二單打陳心怡為培僑絕地反勝揭起序幕。（徐焌然攝）

培僑更稱心 平衡學業運動時間



中二時由德望轉校至培僑，為Charlie與父母商討後的決定，「當時我有朋友在此（培僑），知道這裏環境較適合自己，而且這裡的羽毛球隊都有一定實力。」談到轉校主因，這名中五生認為自己希望除了學業及羽毛球外，有額外的私人時間。

轉校後，余淨藍自言培僑更適合自己。（徐焌然攝）

曾為德望羽毛球隊成員，余淨藍自言兩校分別在於所面對的壓力，「舊校較著重勝負，例如當年要對陣拔萃時，賽前球隊上下都會非常緊張。我當年負責出戰雙打，而我的拍檔比我更強，所以我整場便抱著『不要失誤，不要拖累隊友』的心態，壓力自然大。」轉校後，Charlie自言現在學校較適合自己，於學業、運動上亦取得平衡。

陳心怡/羅海桐為培僑拿下第四局。（徐焌然攝）

余淨藍：渴望證明自己有所進步

轉校多年，余淨藍亦熟悉舊校實力，「她們（德望）單打實力相當強，但我們今年多練雙打，希望能夠給予德望更大壓力。」倒戈在即，Charlie難掩興奮，「希望在8強展示自己最好的一面，向舊校證明自己多年來已有所進步。」

不少培僑同學均有到場支持校隊，成為球員最強後盾。（徐焌然攝）

精英賽8強及4強賽下周五（10日）於順利邨體育館舉行，德望對培僑這場去年季軍戰重賽，上屆由德望勝出，且看今年余淨藍能否對舊校「復仇」成功。