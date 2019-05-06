【蘇超】格拉斯哥流浪門將起飛腳領紅　謝拉特疑罰款控制紀律

格拉斯哥流浪主場昨天於蘇超以1︰0擊敗喜伯年，然而門將麥基哥（Allan McGregor）大腳踢前時，有意踢向對手前鋒，即使他立即倒地仍未能分散球證注意力，89分鐘領紅。

格拉斯哥流浪憑迪科爾建功，以1球取勝後以36戰75分，但過程非一帆風順。流浪37歲門將麥基哥（Allan McGregor）89分鐘在禁區邊開出「生波」時，蓄意用腳踢向喜伯年球員迪科爾，踢空後麥基哥倒地疑似扮受傷。演技不足以欺騙球證，麥基哥領紅離場。由於球隊已用盡3個換人名額，後衛羅斯麥哥尼（Ross McCrorie）頂上臨時門將一職，他守住最後一關，沒有失球。事實上，麥基哥今季在2月時已曾因踢中鴨巴甸球員費格遜而被逐，已非首情緒失控。

麥基哥今季兩度領紅。（資料圖片）

麥基哥自導自演逐格睇（按圖放大）

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流浪主帥謝拉特對麥基哥的行為失望︰「很沮喪因我們將在下場重要一戰失去了一號門將，他整季都表現很好。」今次是流浪今季蘇超第8面紅牌（各項賽事12紅），謝拉特指紀律正是核心問題所在︰「我們紀錄有問題，令球隊未能成功。11人作賽已經不容易，球員需要保持紀律令最好的球員留在場上。我不想罰款了事，球員都有家人，這亦不是我的風格，但看來他們的行為令我別無他法。」

麥基哥領紅在片段2分26秒左右出現