【N-League】陳融後上膺首冠　教練秉持「YNWA」精神激勵足球英雌

第4屆「香港賽馬會北區中學女子七人足球聯賽」（N-League）昨午（11日）於炎熱天氣下收官，絕地反勝和末輪爭冠等歐戰情節在同一天連環上演，最終聖公會陳融中學以2分之微壓倒風采中學加冕后冠，以冠軍慶祝30周年校慶。

過去3年「香港賽馬會北區中學女子七人足球聯賽」（N-League）冠軍均由聖芳濟各書院（聖芳濟各）壟斷，該校今季卻無緣四連霸，皆因聖公會陳融中學（陳融）及風采中學（風采）異軍突起，兩隊鬥至末輪仍未分高下。陳融賽前積30分，落後榜首的風采1分，想後上奪冠還需寄望對手煞科戰失分，戰況有如英超的利物浦與曼城，以及德甲的多蒙特與拜仁慕尼黑般緊湊。

陳融射手朱曉盈自小習武，她指習武絕對有助踢足球，尤其是射門的力度。（高仲明攝）

+ 9 + 8 + 7

率先登場的風采要封后尚要過聖芳濟各一關。上半場盡是風采的天下，先有黃思惠趁門前混亂將球撞入，再有隊長張芷菲斜傳劏穿兩名敵衛予黃思惠單刀再下一城。領先2：0的風采本以為手執半隻盃耳，聖芳濟各換邊後巧用N-League獨有的校友「註2出1」賽制，換入校友兼港隊成員李頴欣加一名C grade球員。這名效力愉園「超班」師姐甫上場後便扭轉局面，先後助攻黃紫瑩和蘇子湄建功扳平，之後更親自操刀直射罰球破網，帶領聖芳濟各以3：2反勝風采，其絕地反擊比歐聯4強次回合時的熱刺有過之而無不及。

14場入22球的朱曉盈（中）獲得本季N-League，並由今屆港超聯冠軍隊和富大埔球員李家豪（左）及李嘉耀（右）頒獎。（高仲明攝）

願望成真的陳融此時只需1分便能以得失球差優勢摘冠，她們緊接出場，半場與鳳溪第一中學互交白卷；下半場陳融照板煮碗換入同為「大港腳」的校友韋婉婷果然收效，先有N-League神射手朱曉盈禁區頂主射罰球入網，不消2分鐘後韋婉婷扭過3名守衛後橫傳予盧琳琳近射鎖定贏2：0。陳融14場比賽後得到33分，以2分之微力壓風采奪標。

風采前鋒黃思恵（7號）上半場梅開二度，豈料換邊後被聖芳濟各連入三球，痛失冠軍。（高仲明攝）

+ 6 + 5 + 4

中四的朱曉盈雖無效力任何球會，卻有一身好「武功」。她自小習武，對足球興趣倒是入讀陳融後才慢慢培養出來：「我到中一才開始踢球，初初純粹玩票性質，後來比賽愈來愈多，自己也逐漸上心。」朱曉盈因校隊契機而愛上足球，這苦盡甘來的冠軍使她百般滋味在心頭：「其實我們第一年已經有機會掄元，可惜實力不及其他對手；今年球隊練習份外認真，這冠軍是一起進步的成果。以前我是師妹，跟隨師姐的步伐，如今自己成為師姐帶領C grade的師妹去踢，令我心情更加激動。」

陳融對鳳溪一中的關鍵之戰甫開賽不久，陳融的黎玉瑩落地不慎觸傷尾龍骨，需由救護車送院。（高仲明攝）

以14場入22球的驚人數據勇奪神射手獎，朱曉盈謙虛地將功勞全歸於一眾隊友：「我當初沒想過爭取神射手獎，即使到球季後段領先射手榜，我們亦有多場困難的比賽，可是球隊始終很信任我，把主射罰球權全部交給我。足球不是個人運動，需要倚靠隊友彼此配合，沒有隊友傳球我便不會贏得神射手獎，這份團結精神是我足球路上最大的得着。」

N-League氣氛熱烈。（高仲明攝）

陳融女足教練施富強昨天以一身利物浦作客球衣於場外指揮，不單紫色與陳融球衣相襯外，施Sir更想用「紅軍」拿手的高位迫搶和其「永不獨行」（You’ll never walk alone，YNWA）精神灌輸予學生：「當然甚少女生知道什麼叫高位迫搶，我就跟她們說像馬騮搶球，儘管技術不如聖芳濟各和風采，但她們戰術執行力強，如利物浦打整體的踢法。」他更用紅軍主帥高普與麾下眾將的關係來形容自己與陳融女足：「我以前是輔導組老師，我認為態度勝於一切。多年來我向女足球員傳達正能量信息，要她們懂得面對逆境。我們從零開始，一場一場累積經驗，師姐妹互相支持。適逢今年是我們30周年校慶，校慶主題是傳承，今天贏冠軍正好彰顯傳承的精神，的確非常激動。」

施Sir不僅是陳融教練，他也是N-League的發起人之一。4年間他感覺到北區女足的進步與普及：「以前我極少看見有女孩子在球場踢球，這一、兩年我竟然在球場見到有女生的身影；還有今年競爭激烈，精彩程度更勝以往，也吸引到北區不少街坊留意，今天場外氣氛十分熱鬧，也證明在社區推廣女足是可行的。」