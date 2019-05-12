【拳擊】鈴木菜奈子慘敗菲律賓選手 賽後痛哭45分鐘

「東瀛美少女」鈴木菜奈子第二度來港作賽，惟結果未如預期。在菲律賓選手雲斯達加牽制下，鈴木菜奈子未能發揮應有水準，最終以點數36：39吞下職業生涯第2敗仗。

鈴木菜奈子首回合未幾遭對手以左手直拳擊至倒地，影響了其後發揮。（盧翊銘攝）

賽事為4回合戰，面對菲律賓選手雲斯達加，鈴木菜奈子甫開賽未能站穩陣腳，未幾亦遭對手先以左手直拳擊至倒地。事實鈴木菜奈子首回合節奏凌亂，腳步及出拳組合更遭雲斯達加牽制，稍作調整後的第2回合亦未見起色。戰至第3回合，鈴木菜奈子才能搶回微微主動權，不過縱使擊中對方頭部，惟對手未見有所影響。第4回合鈴木菜奈子嘗試力挽狂瀾，使出的組合拳亦有效牽制對手，但一切為時已晚，最後鈴木菜奈子以點數36：39落敗。

鈴木菜奈子第二度來港作賽，最終以點數36：39不敵菲律賓選手雲斯達加。（盧翊銘攝）

鈴木菜奈子試過落敗，惟是日一敗足以令她痛哭了45分鐘，至受訪一刻雙眼依然通紅。「不甘心」，鈴木菜奈子說着。首回合速遭對手擊至倒地，她坦言此影響着賽事形勢：「自己一開始動作慢，其後有所影響，最後回合搶回不少分數，但始終第一回合倒下已扣去很多分。」首次碰上菲律賓拳手，敏捷亦重力，今次落敗也許是對手實在太強。「嗯，我會檢討再繼續努力，然後重賽」，縱使兩行眼淚慢慢湧出，但鈴木菜奈子屢敗屢戰的決心卻未有動搖。