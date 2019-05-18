【跆拳道】中國鄭姝音領前10分被判落敗　觀眾噓英國金牌得主

世界跆拳道錦標賽女子73公斤以上級決賽，出現令人意外一幕。中國的里約奧運金牌選手鄭姝音因10次出界犯規，令主場的英國選手禾丹（Bianca Walkden）摘金。不論觀眾對賽果不滿向禾丹發出噓聲，鄭姝音的淚水都未能改變賽果。

中國的鄭姝音在里約奧運女子67公斤級以上決賽，以5：1擊敗墨西哥名將艾絲賓露莎（Maria del Rosario Espinoza），與其男友、早前在男子58公斤級決賽奪金的趙帥，成為中國代表團的金牌情侶。

重溫鄭姝音落敗經過（點圖放大）：

禾丹（左）多次又踢又推，令鄭姝音出界。（網上截圖）

+ 2

3年過去，鄭姝音打入世界跆拳道錦標賽女子73公斤以上級決賽。比賽餘下48秒，鄭姝音以20︰10領先主場的英國選手禾丹（Bianca Walkden），卻被裁判以10次出界犯規扣分，而直接判禾丹摘金。鄭姝音被判敗戰後跪地痛哭，賽後她一度在頒獎台崩潰。現場觀眾向英國的禾丹發出噓聲，同時向鄭姝音鼓掌；鄭邊哭邊向觀眾鞠躬感謝。

禾丹（前）帶金牌慶祝之際，中國的鄭姝音（後）同時痛哭。（Getty Images）

中國已向賽會上訴，以往世界錦標賽未嘗出現改判先例，鄭姝音也不期望扭轉摘銀的事實︰「這是競技項目，沒有絕對公平，但我練了16年，才知道比賽還有這樣的。我相信我的祖國，所有人都會理解我，我也相信，這絕對不是我的終點。」

至於勝方禾丹自言不會受外間影響，有機會繼續使用這個戰術︰「這不是我想取勝的方式，不過勝利就是勝利（It's not how I wanted it to go, but a win is a win），聽到噓聲當然不是好事，但我永不放棄的精神助我在劣勢中取勝。現在我是3屆世界冠軍，沒有人可以質疑。」