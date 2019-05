【跆拳道】中國鄭姝音領前10分被判落敗　觀眾噓英國金牌得主

世界跆拳道錦標賽女子73公斤以上級決賽,出現令人意外一幕。中國的里約奧運金牌選手鄭姝音因10次出界犯規,令主場的英國選手禾丹(Bianca Walkden)摘金。不論觀眾對賽果不滿向禾丹發出噓聲,鄭姝音的淚水都未能改變賽果。

中國的鄭姝音在里約奧運女子67公斤級以上決賽,以5:1擊敗墨西哥名將艾絲賓露莎(Maria del Rosario Espinoza),與其男友、早前在男子58公斤級決賽奪金的趙帥,成為中國代表團的金牌情侶。

重溫鄭姝音落敗經過(點圖放大):

禾丹(左)多次又踢又推,令鄭姝音出界。(網上截圖)

3年過去,鄭姝音打入世界跆拳道錦標賽女子73公斤以上級決賽。比賽餘下48秒,鄭姝音以20︰10領先主場的英國選手禾丹(Bianca Walkden),卻被裁判以10次出界犯規扣分,而直接判禾丹摘金。鄭姝音被判敗戰後跪地痛哭,賽後她一度在頒獎台崩潰。現場觀眾向英國的禾丹發出噓聲,同時向鄭姝音鼓掌;鄭邊哭邊向觀眾鞠躬感謝。

禾丹(前)帶金牌慶祝之際,中國的鄭姝音(後)同時痛哭。(Getty Images)

中國已向賽會上訴,以往世界錦標賽未嘗出現改判先例,鄭姝音也不期望扭轉摘銀的事實︰「這是競技項目,沒有絕對公平,但我練了16年,才知道比賽還有這樣的。我相信我的祖國,所有人都會理解我,我也相信,這絕對不是我的終點。」

至於勝方禾丹自言不會受外間影響,有機會繼續使用這個戰術︰「這不是我想取勝的方式,不過勝利就是勝利(It's not how I wanted it to go, but a win is a win),聽到噓聲當然不是好事,但我永不放棄的精神助我在劣勢中取勝。現在我是3屆世界冠軍,沒有人可以質疑。」