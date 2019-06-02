「我都想同佢換。」電影《無間道》主角一句經典對白，也許同時是曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）和利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）的心聲。 曼城史無前例當上男子隊英格蘭本土三冠王，也難掩他們再次與最渴望得到那隻大耳盃擦身而過的落寞。 紅軍等待首個英超冠軍29個年頭，最終好夢成空，歐聯決賽順利擊敗熱刺，利物浦第六度封王，成為精彩球季最佳「安慰獎」。 如果命運能選擇，相信大家都會好過一點。這就是足球，一份深厚的無力感，正是它最美麗動人之處。

沒有告魯夫 便沒有今日的我

哥迪奧拿。

這四個已跟完美主義掛鈎的字符，把足球、把英超的標準，推至另一種層次與高度。兩個球季豪取198分，蟬聯英超冠軍，加上足總盃和聯賽盃，達成本土三冠王偉業。他卻一直覺得自己不夠好。

全能足球之父米高斯（Rinus Michels），傳至得意弟子、他在綠茵場上的大將軍告魯夫（Johan Cryuff）。荷蘭球王將一切由阿積士帶到巴塞隆拿。一個悟性極高的巴塞史上最佳4號位球員，球員年代已顯現過人足球智慧，當上教練後盡得告魯夫精粹，他正是哥迪奧拿。

告魯夫當上巴塞主帥之時，隊長哥迪奧拿是他的場內指揮官，他是他的上司也是導師：「沒有他，我不會有今日成就。我肯定這是我過去能夠當上拜仁和巴塞、現在是曼城領隊的原因。」

球員年代的哥迪奧拿，在巴塞和西班牙國家隊均是四號位必然正選。（Getty Images）

哥迪奧拿與恩師告魯夫。（影片截圖）

他永遠是最好的

當球迷認定哥迪奧拿是最佳主帥，他實事求事地說，「我做不到他所做的事。你聽到所有人說：『Oh Pep，他真是一個好領隊』，忘記它吧。告魯夫才是最好的，遠遠超越其他人。」

在他心目中，創造一些新穎的東西才是最困難部分，「創造它、建立它，然後讓每個人也跟隨？神奇。」

掛靴後，哥迪奧拿回巴塞B隊執教，2008/09球季只有37歲的他升任一隊主帥，立即為球隊贏得歐聯、西甲和西班牙盃冠軍。他始終認為，最大功勞還是恩師，「那一季我常常探望Johan，嘗試讓他感受到我的感激之情。當然我希望跟他說一些新意念，但每當告別時，主要還是使他感到我的喜悅和對他的感恩之心有多深厚。」

足總盃決賽6：0大勝屈福特捧盃，哥迪奧拿板着臉向史達寧訓話。（Getty Images）

時刻追求完美

他對恩師仰慕不已，2016年告魯夫離世，哥迪奧拿那年夏天離開執教3年的德甲班霸拜仁慕尼黑，到曼城首次帶領英超球隊。離開拜仁2015年12月已落實，翌年3月確定加盟曼城，一切也在他的計劃之內，這次卻沒有師傅向他傳授錦囊。其實他早已學滿師，即使足球原創理念方面尚有所不及，領軍能力也許已青出於藍。

哥迪奧拿不停思考，不停推動球員，一切正是源於他總是自覺未夠好，要追趕恩師那偉大的身影。足總盃決賽曼城6：0大勝屈福特封王，他第一時間做的不是慶祝，而是板着臉捉着梅開二度的史達寧訓話，片段可見英格蘭翼鋒一度面露不悅反駁，但哥帥隨即加以安撫，兩人笑着握握手和好如初。

哥迪奧拿時常在穿的灰色冷大衣，早已成為「名物」。（Getty Images）

除出真正想要的 都已經得到了

賽後史達寧輕鬆地在社交媒體交待哥帥跟他說什麼，笑言曼城領隊當時認為他不應在白界線前搶去隊友的入球。不論內容是否屬實，回看羅渣士在利物浦完全處理不來史達寧，這位英格蘭天才球星絕對不是易與之輩，哥迪奧拿卻有辦法令他貼貼服服，不斷進步，可見功力所在。贏6：0捧盃，哥迪奧拿賽後受訪說的是：「我們還可以踢得更加好」。永遠不滿足於現狀，總在尋找可以進步的空間，正是哥帥領軍厲害之處。

沙維說過哥迪奧拿足球上癮，時時刻刻也想着足球。（Getty Images）

曼城是過去10年英格蘭最成功球隊，偏偏球隊苦心經營，最渴望贏得的歐聯冠軍，班主蒙蘇酋長入主11年擲下數以十億還是盼不到。

哥帥一句：「我喜歡歐聯，但成就（本土三冠王）難過贏得歐聯冠軍。（I love the Champions League, but to [win the domestic treble] is more difficult than to win the Champions League）」或許是事實，卻難免令人覺得有一種吃不到葡萄的酸味。

哥迪奧拿事事力求完美，對精神負荷不輕。（Getty Images）

高普帶領下的利物浦，逐年進步。（Getty Images）

The Normal One

頂級領隊幾乎只有兩種背景：球員年代已是一流球星，掛靴後轉型成功，告魯夫、哥迪奧拿、施蒙尼、施丹均屬此類所謂紅褲子出身；更多的是球員年代寂寂無名，憑過人努力和智慧，攀上食物鏈頂層，費格遜、雲格、摩連奴、高普均在此列。

聽高普說話，已可領會他的過人智慧。摩連奴當年首度加盟車路士時，宣稱自己是「The Special One」（獨一無二的一個），為他塑造自信形象，高普在利物浦首個記者會打趣說自己是「The Normal One」（平凡的一個），既謙遜又可為自己減壓。

自小讀書成績優秀，高普曾立志成為醫生，他對足球的熱愛改變一切。在緬恩斯掛靴後，走馬上任當上領隊，邊做邊學的他領軍史上首度升上德甲，加盟多蒙特後，憑一招Gegenpressing（高速逼搶）的重金屬足球，加上對年輕球員的信任和慧眼，帶領多蒙特兩度打破拜仁壟斷德甲封王。

高普的強大親和力，迅速將利物浦團結起來。（Getty Images）

骨子裏的規律

他2015年10月加盟利物浦後，歷程與多蒙特如出一轍：第一季是播種期，第七名完成英超，打入歐霸和聯賽盃決賽是意外驚喜；第二季開始復甦，第四名過終點重返歐聯懷抱；第三季起踏入收成期，再次晉身歐聯決賽可惜未能更進一步。今季聯賽由上季的75分大增22分至97分，可惜距離紅軍等待多年的首個英超聯賽冠軍，還是這麼近，那麼遠。

高普擅於激發球員潛力，對球員充分信任，沙拿、法明奴、羅拔臣、小將阿歷山大阿諾特在他手上全面進化。表面看似隨心隨意，骨子裏深藏德國人的基因：一切按部就班，對每個球員的進程瞭如指掌，同時在每天高強度訓練中，滲入他的足球風格和理念，心中早已定下球隊進步的各項指標，逐漸通過訓練、加入新球員、戰術和軟硬件配合來一步步達成。

他親切的笑容和「愛的抱抱」，那份強大的親和力很易令人忽略高普極度注重球員紀律。他對待球員親暱如弟弟或兒子，照顧得無微不至，不過一旦有球員沒有做好自己工作或態度有欠專業，他也有冷酷無情一面，曾為法國國家隊隊長的沙高如何被狠狠踢走，便是最佳例子。

贏波後連環出拳慶祝，已成為利物浦球迷每周期待的一道風景。（Getty Images）

最大優點=最大缺點

他永遠懂得什麼時候跟什麼人說什麼話、做什麼事，從不向球員施加無謂壓力，從不公開點名批評個別球員，也不會胡亂許下承諾，忠於自己以誠待人。他坦白向賓迪基說，希望派出速度型前鋒落場，即使離開紅軍，對方仍讚賞高普是他球員生涯遇過最好的領隊。

表面看似簡單，實則上他的言行已達「藝術」境界。他熟悉利物浦的輝煌歷史，不允許球員沉醉在昔日的豐功偉績。在主場晏菲路出戰前，紅軍一直有碰一碰球員通道末端「This is Anfield」（這裏是晏菲路）牌子祈求好運的傳統，高普下令不准球員這樣做，強調「你們要書寫屬於自己的歷史」，認為球員必須為球隊贏過重要錦標，才有資格這樣做。

高普不准球員賽前觸碰晏菲路球場內的This is Anfield牌子。（Getty Images）

類似的小事，一點一滴把利物浦永不言敗的精神重新塑造出來。他們今季最後15分鐘入球和落後下反勝次數均冠絕英超，落場球員個個鬥志旺盛。他的最強之處，是盡力做好所有準備功夫，鼓勵球員要奮勇作戰之餘，不會強求勝利。一句「即使我們失敗，也要以最漂亮的方式出局」，啟發球隊的晏菲路奇蹟大逆轉，反勝巴塞出線闖入決賽。

這一點，令球員落場後無後顧之憂，全力為球隊、為球迷、為領隊而戰，也令他踏上一流主帥的高度。當然他不會太介意贏得醜陋，他重視過程多於結果的性格，或是他常常領軍殺入決賽，卻屢次以亞軍完成的缺陷。不少非利物浦球迷，甚至以利物浦的口號「You'll Never Walk Alone」（你永不獨行）的簡稱YNWA，惡搞成「You'll Never Win Anything」（你永遠什麼也贏不到）來揶揄高普。

帶領緬恩斯首次升上德甲，高普喜極而泣。（資料圖片：Getty Images）

高普執教利物浦4季，終於奪得首個錦標。（路透社）

與高迪奧拿截然不同派別的高手

「我們德國人有句說話，『最好的事情三次就會來』。」高普賽前的玩笑成真，帶領利物浦一次歐霸決賽、一次歐聯決賽先後鎩羽而歸，第三次終於順利封王。即使單計歐聯，他在2012/13那季也曾帶領多蒙特晉身決賽，最終不敵拜仁，今次也是第三次。

哥迪奧拿有如武俠小說中的名門正派武學大師，出身良好，功夫正統，把本身已強大的流派發揚光大。他對一切完美執行極為執着，帶領的球隊必然是世上最強之一，習慣踢「上風波」，球場內所有變化幾乎已在他掌握之中。

高普似是個來歷不明的隱世高手，自成一派高深武功，不拘泥於形式，重視享受過程。他喜歡一手建立自己的團隊，球隊未必天才橫溢，但肯定個個都是勇士。落在下風反而更能激發無窮鬥志，出錯或然率相對較高，這種浪漫踢法往往帶來意想不到的驚喜。

兩人交手，互有輸贏，同處全球領隊的頂峰，同樣贏不到球隊最想贏的那一隻冠軍獎盃。球季正式完結，不知他們各自在暑假會修練出什麼新絕世武功？已經開始期待他們新球季再一次交鋒。

哥迪奧拿與高普，由德甲分別帶領拜仁和多蒙特時開始對決。（資料圖片：Getty Images）