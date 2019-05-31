【運動公社】熱刺利物浦會師歐聯　從他說起引援與成本控制

說到歐聯決賽雙雄：熱刺和利物浦之間的連繫，必定要談一談高莫利（Damien Comolli）。Moneyball模式在英超興起，甚至兩軍組軍策略，跟這位曾經任職球探和兩隊體育總監的法國人，不無關係。 撰文：高俊賢＠運動公社

高莫利成為熱刺的足球總監，統籌球隊的青訓、球探等事務。（Getty Imgaes）

高莫利在2010年11月由聖伊天跳槽到利物浦。在此之前，他曾經在熱刺任職足球總監長達三年（2005至2008年），並引入多名具潛質小將如加里夫巴爾、侯頓（Alan Hutton）、奇雲保定、杜斯山度士（Giovani dos Santos）、泰拉拔（Adel Taarabt）等。此外，貝碧托夫、摩迪、哥路卡和柏夫路真高等球員的收購談判，都由高莫利負責。

高莫利精於收集和利用球員的數據方法，並且和moneyball模式創始人Billy Beane有密切交流。想當初，Billy Beane以經理身分營運奧克蘭運動家（Oakland Athletics），亦是以有限的班費，結合科學數據分析的策略，引入廉價新秀，並與其他豪門球隊抗衡。兩人惺惺相惜，加上波士頓紅襪（Boston Red Sox）及利物浦老闆亨利（John Henry）營運理念相近。亨利為利物浦招聘足球總監時，也徵求過Billy Beane的意見，於是便聘來了高莫利。當時高莫利的工作目標，就是改善紅軍的收支平衡、為歐洲足協的財政公平競技條例（當時被稱作FFP）做好準備，以及沿用moneyball模式，招攬海外有潛力的球員和本土新秀。

高莫利在熱刺3年，簽入不少年青球員，最後於2008年10月領隊桑迪拉莫斯辭聯後不久，離開熱刺。（Getty Imgaes）

當然，對紅軍球迷來說，高莫利的收購令他們嗤之以鼻。除了蘇亞雷斯、軒達臣、安歷基，其他收購如查理阿當、唐寧、當尼，都未能令人留下深刻印象。而破英格蘭球員轉會費紀錄簽下的卡路爾（Andy Carroll），更談不上成功。他也抱怨過，重視本土球員的方針是時任領隊杜格利殊跟FSG一手促成的，根本有違他的原意。

高莫利（左）任職法甲聖伊天的體育總監後，轉戰利物浦，任期內經歷三位領隊，包括鶴臣。（Getty Imgaes）

但是，高莫利絕非一無是處，至少他曾經促成熱刺簽下巴爾，以及利物浦收購蘇亞雷斯。尤其蘇亞雷斯，是經過高莫利麾下首席球探Steve Hitchen的反覆考察。而Steve Hitchen現已是熱刺的首席球探。而且，人亡不見得政息，高莫利一去之後，曾經有大量聲音質疑過moneyball在英式足球的成效。不過，moneyball的兩大方向：球員科學數據的收集和分析，已經在球探工作裏佔有重要的位置；而精密的成本控制及球員效益計算，亦是衡量精英球會管理績效的關鍵環節。

高莫利負責為熱刺收購的球員，讓熱刺開始從中游分子闖入前列：（點圖放大）

姑且拾人牙慧一下。李聲揚在他的《英超人工性價比》文章裏，計算聯賽總分和球員薪酬的效費比，顯出紅軍和熱刺的管理能力。利物浦之難得，在於中軸線引援的效益遠高於歐洲群雄；熱刺之難得，在於平均一隊球員薪酬支出略高於愛華頓、韋斯咸，但仍能保持前四席位和躋身歐聯決賽（而且連續兩個夏季轉會市場沒有投入）。

蘇亞雷斯是高莫利在利物浦年代的成功收購，其他收購則為球迷所批評。（Getty Images）

即使周末晚上任何一隊失落歐聯冠軍，但是他們在球會管理的工作上的成效遠超預期，這足以教某些沉淪中衰的豪門汗顔了。

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