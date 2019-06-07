【乒乓．香港賽】港隊雙打3組合闖4強　黃鎮廷杜凱琹今晚打復仇戰

港隊一眾雙打組合今早出戰「2019國際乒聯世界巡迴賽香港公開賽」8強，其中混雙和男、女子雙打皆有一隊組合躋身準決賽。混雙黃鎮廷╱杜凱琹直落3局淘汰法國組合，傍晚將會再遇中國賽決賽對手中華台北的林昀儒╱鄭怡靜，爭取報卻上周中國賽飲恨僅得銀牌的一戰之仇。

黃鎮廷和杜凱琹今仗未受太大考驗，直落3局11：5、11、4和11：3輕取法國的科利／加斯尼亞。另一隊港隊代表何鈞傑／李皓晴碰上中華台北的林昀儒／鄭怡靜，「何李配」兩度領先局數下未能把握良機，最終以2：3告負（11：8、4：11、11：4、10：12、3：11），無緣晉級下輪與黃鎮廷及杜凱琹同室操戈。「黃杜配」則將在準決賽與林昀儒和鄭怡靜狹路相逢，雙方曾於上周中國公開賽混雙決賽對壘，當時港隊以局數1：3飲恨。黃鎮廷透露從隊友8強戰中領略到一些技術細節，相信能在準決賽上運用出來。

黃鎮廷（左）和杜凱琹（右）闖入混雙4強，再遇中華台北林昀儒╱鄭怡靜組合。（梁鵬威攝）

何鈞傑（左）與李皓晴（右）未能把握局數兩度領先，終以2：3不敵中華台北組合。（梁鵬威攝）

另外男女雙亦傳來喜訊，男雙黃鎮廷和何鈞傑反勝奧地利組合加多斯╱夏比桑3：1（10：12、11：7、11：4、13：11），4強將硬撼中國的梁靖崑及今站單打賽頭號種子林高遠；女雙吳穎嵐／蘇慧音關鍵時刻發揮神勇，激戰五局後以局數3：2後來居上，淘汰同樣來自奧地利的浜本由惟╱保卡露娃。

兩名小妮子不約而同指出在場上發揮互補和互信是勝利主因，蘇慧音解釋：「一開始我打得很順暢而拍檔就較一般，其後自己不穩時拍檔便找回狀態挺身而出。我在中段打得有點手軟，輸的分數通常均是猶豫所致，只好迫自己要堅定地打。」她亦滿意關鍵時刻能咬緊：「誰敢果斷出手就能贏，今場算是贏自己而不是贏對手。」至於杜凱琹和李皓晴則以1：3不敵日本組合木原美悠╱長崎美柚，無緣4強。

蘇慧音夥拍吳穎嵐，與奧地利組合激戰5局險勝，晉級4強。（梁鵬威攝）

雙打4強賽事將於稍後時間上演，下午3時40先有男雙黃鎮廷／何鈞傑對中國梁靖崑／林高遠，下午6時半則是混雙黃鎮廷和杜凱琹力求復仇中華台北冠軍組合林昀儒／鄭怡靜，晚上8時50分便有吳穎嵐／蘇慧音女雙登場，硬碰韓國組合田志希和尹志英。

港隊上午戰果（按圖放大）