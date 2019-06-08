【乒乓】高禮澤卸下奧運光環　日常之味　 父親之美

無法可修飾的一對手，高禮澤從前的一雙手為世界冠軍夢想打拚；「咯咯」、「咯咯」，左手直拍反膠、快攻結合弧圈，配合拍檔李靜12年來為港贏下無數獎牌與榮耀。 退役後7年，每天仍是聽著來回打在乒乓桌上的「咯咯」聲度日，歡笑與淚水卻不再只為乒乓並存，奧運銀牌父親的一雙手，是家庭無形的堅強，也為子女場上的堅持和努力熱烈拍動。 攝影：高仲明

性格沉靜的高禮澤，時刻無聲卻在背後。（高仲明攝）

年紀不算小，卻錯過了「乒乓孖寶」叱咤本地體壇的光輝年代。2000年，高禮澤與李靜不甘只當國乒球星的陪練，毅然南下來港發展。加入港隊後獎牌不絕，2002年國際乒聯巡迴賽3站男雙冠軍、2003年亞錦賽男雙冠軍、2004年再奪5站男雙冠軍，同年更在雅典奧運勇奪男雙銀牌，是港隊在奧運歷史上第一面乒乓獎牌。光是翻看十多年前的一行行戰績，除了「勁」還是只得以「勁」來形容。

7年前退役後轉任教練，阿澤坦言換了身分才體會到從前教練的辛苦。（高仲明攝）

這天訪問約在阿澤的屋苑會所乒乓球室，他從大閘走出來時仍是報道上穿著波衫運動短褲的他，語調溫和親切向我們打招呼。與他合作過的人，無不誇他平易近人，親和力十足的他引領我們到乒乓球室，「本來想Book會所那邊，但冷氣壞了怕你們會很熱，所以去比較小的娛樂室好了，你們看拍（拍照）出來如何。」阿澤細心地為我們預備場所，退役後的他轉任教練，習慣了親力親為安排事務。

阿澤在女兒比賽前「陪練」，他坦言：「我平日不多時間陪他們，也不是能每次比賽都帶她去。」（高仲明攝）

「雖然都是在體院與隊友和教練接洽，但身分轉變後處理的事情不同了，以前自己打波，現在要兼顧行政上的事，要跟球員和家長溝通，不再是只管做好自己就可以，以前是教練為自己安排，現在當教練就要自己一手一腳打點。」兩年前阿澤離開體院經營球會，他坦言自己不喜歡待在一個地方太長時間，體院以外還是想走出舒適圈見識和學習。

04年雅典奧運，高禮澤與李靜為港勇摘混雙銀牌，是港隊首面乒乓奧運獎牌。（GettyImages）

毅然南下來港：「怕人覺得我們搶位置」

由12歲加入國內的乒乓青訓，到24歲與李靜來港由零開始，「土炮」與「國援」，從十多年前已經是對立的敏感詞。二人初來港時，因著身世，也怕冷言冷語，阿澤只得比別人更努力：「怕人說我們來搶位置，一來壓力是來自我們自己，來港已是20多歲的時候，期望能在生涯做到好成績，其次是我們來自內地，怕人覺得我們會剝奪他們的機會，所以爭取成績來證明為港隊爭取成績，而不是搶奪別人位置。」

阿澤讓寶貝子女打乒乓不為成就：「只想他們有健康人格，懂得面對失敗。」（高仲明攝）

二十多年來兩雙手合力打出一片天，由從前眼中只有世界舞台。退役後，現年47歲的阿澤，以一對寶貝子女為中心。場景轉回煥發著黃澄澄幸福光暈的乒乓球室，踏上過無數頒獎台的阿澤為二人當「陪練」。哪個街坊會想過大片落地窗後，是奧運銀牌在練迴轉技巧乒乓？

「唔駛蹲落去㗎」、「唔駛發力住」、「手唔駛咁大動作」，阿澤一邊跟子女打來回球一邊提點，每球都如是。10歲小兒子有時忍不住頂嘴，阿澤仍耐心指導，非常有耐心指導。

幻想過如果爸爸有錢得如李嘉誠、也問過蒼天為什麼我爸不似碧咸般有型，卻未有想像過如果父親是奧運銀牌。與老爸一起練球會是什麼心情呢？看到阿澤的小兒子，心想他也會像《男兒當入樽》的澤北榮治，小時候都以打敗父親為目標嗎？

10歲小兒子好動活潑，常常向父親「挑機」，可愛得惹眾人大笑。（高仲明攝）

訪問當天碰巧是女兒高葦頤出戰學界盃32強，阿澤拍照時同時為女兒練習和熱身。假日的生活仍是繞著乒乓打轉，阿澤說教子女比學生更難，「自己小朋友是難教一點，當父母會捨不得，對他們狠心點、惡點也不捨得。自覺乒乓球是真的難精的，所以只想藉乒乓球來磨練他們，讓他們學會面對挫折、與人相處等，以後去到哪些成就、為港參加奧運奪獎等，就看他們的福氣啦，最重要是他們開心，有健康人格，我已經收貨。」這慈父微笑道。

「以前只需要專心打波，現在要兼顧行政上的事、跟球員和家長溝通，才知道要更感激以前教練。」阿澤笑道。（高仲明攝）

「入港隊打奧運？只望他們健康快樂」

2020東京奧運將近，問他可會懷念起自己的運動員生涯，這位「專屬陪練員」坦言也會有「手痕」的時候，「懷念的，有時看到他們打球都『手痕』，想起自己在04年的心態和感覺。」高禮澤憶起昔日榮耀，說2006年的多哈亞運男雙金牌，比奧運更讓他深刻。「論成績當然是04年奧運，但最難忘其實是多哈亞運，那幾天可以說是我與李靜打球最高峯數天，技術、心態、默契都是做得最好的一次。」他們贏了04年擊敗自己的中國雙打，「特別難忘，我們由8強開始面對的都是強手，條籤不太理想，8強對韓國都是平時敗績多一點的，4強贏到中國的馬龍和王皓，甚至決賽對上從未贏過的馬琳及陳玘都贏得過。」回想往事慢熱的他愈說愈起勁。

阿澤說到新生代時對黃鎮廷稱讚有加：「他的成就超越了我和靜哥，他世界排名曾上過前6，我們雖有奧運獎牌，但排名都沒試過。」（GettyImages）

不過阿澤未有刻意培育子女複製成功，作為過來人，深知場上一分鐘，又豈止十年功。10歲開始離開家人加入國家隊，從小便要習慣競爭和刻苦訓練：「父親角色來說，我不希望給他們太大壓力，因為自己一路走來，如要形容自己運動員生涯經歷，其實是痛苦的。我都知這條路很難行，所以他們能在健康快樂環境成長便已足夠。」健康、快樂，阿澤強調不只一次，也許對征戰無數的他來說，簡單的家庭生活比起任何冠軍更貼合他口中的「福氣」。

阿澤陪女兒到學界賽，不少家長和教練都上前寒暄。（葉詩敏攝）

一代香港乒壇傳奇，在無人打擾的周末午後，為人父的他過著不意外的靜好生活。樸素的阿澤背著背包，手執穿梭巴士的車劵，與我們一起上車出發往學界盃場地。好動爽直的小兒子雖然與我們一起去會場，卻嘴硬說不會看姊姊比賽：「我次次看她，她都輸，我不看了。」

「他今日無得打，上場輸了未能晉級。不要緊，下次再努力吧！」阿澤說希望子女能在乒乓中學會面對挫折和堅持，「他們其實打得不是很好，之前也都輸過很多次。我叫他們不要輕易放棄，你即使不打球也只是打機，便叫他們把乒乓球當成玩具，慢慢現在有了目標，想打得更好，有了競爭心態，這是我很開心的。」

高葦頤在落後下沉著應戰，最終局數反勝2：1。（葉詩敏攝）

「我不算是最好的爸爸」

那場學界盃32強，是女兒小學最後一場學界賽。「緊張嗎？」我問葦頤。「嗯。」她害羞地點頭。11歲的葦頤不像弟弟活潑，像阿澤一樣有點慢熱，打球也像爸爸一樣大氣和冷靜。前乒乓名將去到賽場當然成了家長和教練的焦點，到埗已忙於與大家寒暄，到女兒比賽時，阿澤一臉認真坐在教練席督師。換上嚴肅的表情，會緊張嗎？「我反而不會很緊張，講真我覺得最重要是她打得開心，盡力便可以，我不會給她太大壓力，只會跟她聊聊戰術，助她調整心態。」

「兩姐弟其實打得不算很好，之前也都輸過很多次，我叫他們不要輕易放棄。」（葉詩敏攝）

葦頤首局落後，阿澤默默坐在教練席，只在暫停和轉邊時提點她幾句，手輕輕拍了拍她膊頭。次局她愈打愈順，對手卻方寸大亂，落後時急躁表露無遺。場邊家長喊話鼓勵「頂住呀！」、「唔好放棄呀！」，小女生卻不知道是否因壓力失去節奏，本來大好形勢卻被葦頤扭轉局面。

家長不斷大聲提場為女兒打氣，可能是我敏感，本來專注看前的阿澤回頭瞪了兩眼，我微笑，口裏說不，身體還是誠實。葦頤沒有被影響，左手更不時上下輕撥提醒自己不要急，打出幾次反擊，阿澤用力拍掌鼓勵。最終她以2:1反勝對手晉級，惜在16強落敗，未能在小學生涯劃上完美句點。

「我性格的確是腍善一點，這個角色都幾難處理的，我也在慢慢學習。知道他們不對也捨不得責備，媽咪有時便會鬧。」（高仲明攝）

「其實他們會不會是因為爸爸所以落力打球？」我斗膽問。「因為我？又沒有這樣想，他們一開始只是玩玩下，現在想變得更強，我覺得他們是自己喜愛而不是我。」這條問題我沒有機會問葦頤兩姐弟，不過我知道喜歡爸爸和乒乓的心情一定是正比遞增的。在聽到這問題時，他其實愣了一下露出難得的困擾表情，後來他出奇不意吐出一句「我覺得自己未算是個最好的爸爸」：「因為我沒有太多時間陪伴他們，有時要教波、處理其他事務，以前在港隊又經常出外比賽，特別是他們6、7歲的時候，我跟他們去玩、旅行的時間較少，只得周末可以陪他們打下波。」

「以前未結婚仲可以約朋友食飯，現在有時間都全奉獻給家人。」他笑道。（高仲明攝）

我聽後不禁心揪了一下，「最好的爸爸」定義是什麼？打過奧運的爸爸加分，樣子有型如碧咸又加了幾分？每個子女心目中都是不一樣的答案，但其實自己的爸爸就是最好的爸爸。阿澤直言10歲便離開了家，運動員思想比較單一，他兒時開始一日到黑便對住乒乓球，當上爸爸後有了體會，他覺得陪伴和包容是最重要的，「因為感情一少了便會疏離。」

「雖然我退役技術落後了，但有時跟學生打波都會忘我，進入以前打球的狀態。」阿澤偶爾也會懷緬運動員生涯。（高仲明攝）

那些陪伴、陪玩、陪練的時間是用來記憶的，他的雙手是最好的證據。共同進退的，由拍擋換成了家人，那雙堅強的手中，緊握著兩隻風箏小心翼翼地放線，風中盡力站穩腳步，讓手中風箏安穩地飛，越飛越高，越飛越遠。

除了為家庭遮風擋雨，高禮澤退役後夢想仍在：「現在是希望培育乒壇接班人，將運動員精神傳達給下一代球員。」（高仲明攝）