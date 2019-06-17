【轉會】PSG會長《隊報》訪問投震撼彈　矛頭直指尼馬？

尼馬在PSG的日子進入倒數？巴黎聖日耳門（PSG）會長艾卡拉法近日接受《隊報》訪問，指球員要改變態度，要全心全力效力球隊。 艾卡拉法又指不認同球隊新作風的球員，大可以離隊他投，外國傳媒認為矛頭直指場外新聞多多的巴西球星尼馬。

今季多次傳出PSG孖寶尼馬及麥巴比，都成為了傳會目標，而且麥巴比更多次表示未必會留隊，《隊報》又指出這支法甲班霸準備好賣尼馬，但報價一定要是「加加大級數（XXL Offer）」。尼馬最近隨巴西友賽卡塔爾受傷，右腳足踝韌帶斷裂，無緣美洲國家盃。

尼馬場外新聞多多，最近更捲入強姦醜聞。（Getty Images）

尼馬身價大跌。（Getty Images）

「球員將要承擔更多責任，」艾卡拉法訪問時說：「這將會跟以前不一樣，他們要做更多、更努力，他們不是來裏玩的。如果他們不支持這種看法，他們大可以離開，再見！我不想再見到任何明星才有的行為。」雖然未有指名道姓，但外媒都認為艾卡拉法的言論，矛頭直指尼馬。

尼馬因足踝重傷需要長期休養。（Getty Images）

身陷強姦醜聞

尼馬6月初被爆涉嫌強姦一名26歲的模特兒娜吉拉（Najila Trindade），這名巴西國腳一直堅稱自己是被敲詐及勒索，父親亦有出面解釋事件，指他們曾與女方進行交涉，亦已經掌握被勒索的證據，並正式提出法律行動。

事件源於5月底，娜吉拉指控尼馬在巴黎一間酒店向她施暴，她周三（5日）接受巴西SBT電視台訪問，指雙方在社交平台互相傳訊，之後尼馬出錢請她到巴黎見面。她表示，大家原來一致同意發展關係，但對方之後變得粗暴，除了毆打她之外，更強迫在不用避孕套情況下，發生性行為。

可收留尼馬的球會不多。（Getty Images）

有外國傳媒指出，現時有能力收留尼馬的球隊其實不多。皇家馬德里已收購夏薩特，看來已無必要再出手羅致尼馬。尼馬踢法亦不適合哥迪奧拿的戰術，所以曼城財大氣粗亦不會為星而買星。曼聯來屆只得歐霸賽事，對尼馬吸引力不大。尼馬於2017年以2.22億歐元轉投PSG，但兩年後身價大跌到1.247億歐元，於體育研究機構CIES的最新身價榜報告中，跌到第17位。