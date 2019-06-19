【運動公社】邀亞洲戥腳　不如拉攏中北美實現真．美洲國家盃

貴為比世界盃歷史更悠久的盃賽，美洲國家盃（Copa America）已經步向第46屆。有許多較年輕的讀者仍然困惑，為甚麼這項大型賽事，會邀請美洲大陸以外球隊參戰，像今屆的日本和卡塔爾，甚至有拒絕受邀的中國呢？ 美洲國家盃賽事的組織和認受性，始終是為人詬病。 撰文：高俊賢＠運動公社

其實，主辦賽事的機構是南美足協，從地理上來說南北美洲相距太遠，賽事不可能囊括所有美洲國家參與。況且，南美足協只有10個會員國，所以要邀請2支球隊參戰。讀者看過美國、墨西哥、加拿大和哥斯達黎加亮相美洲盃，都是以外卡隊身份參加。

2016年百年美洲盃移師美國舉行，結果美國（左）得殿軍。（Getty Images）

跟歐洲的足球盛事相比，美洲國家盃的組織看似較為散漫一些。各國足協組織在1940、50年代舉辦的美洲國家盃（舊稱南美國家盃，Campeonato Sud Americano de Football）都是在事後才獲得南美足協追認，故此賽事欠缺良好的協調，一年一屆、兩年一屆、三年一屆甚或四年一屆，都曾出現，情况混亂。幅員廣闊的巴西，往時要派出精銳出戰，並不可能。因為巴西球員往來南北出戰球會賽事，本已不勝負荷，所以只能以次一級的州份隊出戰。1989年之後，巴西合共五奪美洲盃，才顯示重視程度比過往高得多。而為了拓展海外轉播市場，美洲國家盃規定自2024年起，在雙數年份舉行，令球員和觀眾都更易適應。

巴西上回捧盃已是2007年，在決賽擊敗阿根廷，其時美斯仍一頭長髮，相當青春。（視覺中國）

巴拉圭主教練貝列素（Eduardo Berizzo）在本屆首仗賽事被卡塔爾逼和2：2後，批評賽事不應該容納美洲大陸以外的球隊，而是以美洲國家優先，是從賽事的認受性出發。但正如前述，賽事只侷限於十個會員國參與，在商業推廣上會受到不少的掣肘。歐洲國家盃也好、非洲國家盃也好，尚且有擴充參賽隊伍數字的條件，然而南美洲在這方面先天不足。

應屆亞洲盃冠軍卡塔爾首次亮相美洲盃，劣勢之下逼和巴拉圭。（Getty Images）

巴拉圭主教練貝列素深信，美洲國家盃只有美洲球隊，包括中北美與南美。（Getty Images）

美洲盃要容納中北美洲球隊參賽，也有賽程的問題：美國因為美職聯的賽期難以遷就，自2007以來就沒有受邀參戰，直至2016年，美洲盃紀念百周年，美國才以主辦國身分參賽。墨西哥也要面對同樣的困難，他們不能同時兼顧美洲金盃和美洲國家盃，今年只能犧牲後者（論捧盃機會當然以前者為大）。沒有這兩個中北美足球大國的參與，邀請其他小國如牙買加、哥斯達黎加的商業意義也不見得很大。所以，這才有了邀請日本、卡塔爾甚至中國參戰的無奈之舉。

日本派出大批新秀，為來年東京奧運練兵。縱有「日本美斯」久保建英（右），面對全力出擊的智利，只能慘吞四蛋。（Getty Images）

對於日本和卡塔爾，參加美洲國家盃是測試球隊戰鬥力的好機會。但如果南美足協想在日後把它包裝成可與歐洲國家盃爭一日長短的大型賽事，外卡制早晚是要淘汰的。而且對參賽的球隊來說，停止外卡制亦能提升榮譽感。南美足協何不與中北美洲及加勒比海足協拿出更大的魄力，把美洲金盃和美洲國家盃合併，搶佔美洲的轉播市場？