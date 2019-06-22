【田徑】兩代跳遠王子齊創今季最佳　陳銘泰回勇迎世大

陳銘泰這個名字，似乎久違了——直到今天，他於香港城市田徑錦標賽的男子跳遠賽事，與同門師弟高澔塱分別得冠、亞軍，雙雙跳出今季最佳成績（SB），為世界大學生運動會（世大運）注下強心針。跳出7.85米的「泰仔」盼望，世大可以「放膽跳」。

「跳遠王子」陳銘泰今日跳出SB，以7.85米封王。「今年第一跳曾經跳到7、8米，當時感覺今季狀態不俗，但後來幾場表現卻反反覆覆。」陳銘泰賽後說，他亦感謝高澔塱今日發揮水準，特別是受師弟第一、二跳的好表現鼓勵，「我們平時練習都會互相比較，有競爭才有進步」。

兩代「跳遠王子」陳銘泰（左）及高澔塱（右）亦敵亦友。（甘琬湄攝）

陳銘泰7月中將參加世大運，將是他的最後一屆，所以今場成績尤其重要，有助自己重拾信心：「今仗是世大的強心針，即使最後三跳表現一般，但至少跑動的感覺都不錯。」談到最後一屆世大運，泰仔期望「好想可以放膽跳」，至少達到今日的水準，跳入決賽，破港績與否則是其次。

事實上，陳銘泰去年在技術調整方面下了不少苦功，花了長時間適應，加上受傷患困擾，表現一直普普通通。經過18個月，陳銘泰既已傷癒，技術亦漸純熟，心理壓力大大減少了，「今年跳的感覺順得多了，練習及比賽都都能看到進步，自己已經回到正常水平」。

經歷18個月調整技術及養傷，陳銘泰重拾佳態。（甘琬湄攝）

良性競爭能互相促進，陳銘泰師弟高澔塱今日亦跳出SB，以7.66米得亞軍。他說對表現感到滿意，同時為個人首次世大運作好準備：「今年3月的新加坡賽扭傷足踝，4月亞錦賽都沒好好發揮，之後兩個月都以養傷為主。即是幾乎兩個月沒有跳遠，但同時亦多做了其他技術訓練及體能等。」他指今日成績亦是這兩個月訓練的成果。

高澔塱視首次世大為拓闊眼界的機會，不會有太大野心，「始終是自己首個世界賽，與年亞運會一樣，先期待可穩定發揮，盡力而為，對成績亦未有想太多」。