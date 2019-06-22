【田徑】俞雅欣一年7次破港績　技術穩定或能再下一城

香港女子跳遠運動員俞雅欣再次改寫港績，她今日（22日）於城市田徑錦標賽兩度打破香港紀錄，先跳出6.28米，再以6.30米封后。她今仗打破自己上月底於台北田徑錦標賽跳出的6.27米，亦是今年第7度改寫歷史。

俞雅欣於上周的世界大學生運動會授旗禮曾透露，期望今仗能有好成績，結果真如她所願。不過她坦言，本來希望首三次試跳已經可以跳好，豈料失手，猶幸這樣未有為她帶來壓力：「之後想想那三跳有什麼問題，亦跟教練溝通。結果最後三跳都很滿意。」俞雅欣又表示，今仗肯定了自己有能力穩定跳到6.20米以上，「真的很想世大運時首3跳就能跳到今日的水準」，皆因世大運的首3跳會決定入決賽的資格，因此不容有失。

俞雅欣改以20步助跑，雖難掌握，但有利發揮佳績。（甘琬湄攝）

俞雅欣一年7次打破香港紀錄，這幾次都昆推前一、兩厘米，她笑言並非策略，她每次都想破多一點，但因為自己每場的發揮都不太穩定、太急進，導致不太能掌握。

俞雅欣於早前的新加坡賽後轉為20步助跑，教練陳慧賢（Animo）指，是希望她速度、力量都更快更大，雖然這個跑法更容易破PB，但會更難控制步點。Animo亦指，俞雅欣狀態一直不俗，若她能再次做出今日輕鬆的感覺，好好控制節奏，相信定能繼續打破港績。

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