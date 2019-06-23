【田徑】張培賢兩月3破撐竿跳港績　自資全職盼飛得更高

香港男子撐竿跳選手張培賢上月於香港田徑錦標賽打破自己的香港紀錄，今日（23日）於城市田徑錦標賽中跳出4.45米奪得亞軍，同時將香港紀錄推高了0.03米。

張培賢今日第一次試跳4.45米時已經跳過，其後挑戰4.6米雖然失敗，但4.45米足以刷新自己所造的香港紀錄。他賽後指上兩場明顯技術上有不足，今日表現已有進步，「今日跳4.3米時，估計應該有空間過到4.6米的，但當真的挑戰時就有些技術做不到」。他表示，賽前並未以破港績為目標，一直都只是想要跳過4.7米。「練習時曾試過挑戰4.7米，亦跳得接近。」雖然練習只用橡筋跳，但他對挑戰目標亦有信心。

香港男子撐竿跳選手張培賢以4.45米，刷新自己保持的香港紀錄。（香港田徑總會提供）

作為自資全職運動員，張培賢的財政負擔不少，一支比賽用的竿動輒7000、8000元，一場比賽要用上數支。（香港田徑總會提供）

張培賢指，撐竿跳很講求技術，同時對跑步以及跳的能力要求很高，這亦是令他自資轉為全職的原因，「不然的話我不會有足夠的時間作各方面的訓練」，「所以每當自己能夠做到技術、跳過竿的時候的確有很大滿足感」。

成為全職運動近一年的張培賢，5年前才開始專項撐竿跳，現時一星期練習7課。身為香港少有的撐竿跳選手，同時又是自費全職訓練，他指裝備及場地是大的負擔，現在的一切金錢支出均要靠家人支持，「一枝竿大概要7000至8000元，每次比賽都要用好幾枝」。由於撐竿跳的竿長數米，每次比賽都要召5.5噸貨車運送，這又是另一樣負擔。

即使張培賢已數度打破香港紀錄，但他仍然不是體院的運動員。因此，他坦言能成為體院運動員當然是一件好事，除了訓練上，亦能在裝備上得到硬件及軟件上的協助。「今年培訓標是5.11米，下年的是5.21米，雖然的確與我的成績有段差距，但我相信是會做到的，是否要爭取得體院資助不會是我現在最想達到的目標，希望先把表現穩定下來吧」。

傷患拖垮了「欄王」陳仲泓的賽季，現在他只希望餘下時間不要再受傷。（香港田徑總會提供）

陳仲泓：今季表現被傷患拖垮

另外，今天的男子110米欄賽事中，頭三名均由港隊成員包辦，陳仲泓以13.98秒奪金，梅政楊及張宏峰以14.48秒和14.51秒分別奪亞季軍。

「欄王」陳仲泓坦言今日跑時做到技術，但衝線後看到時間就不太滿意，相信要再與教練討論一下過程中要改善的地方。今年賽季已臨近完結，陳仲泓指今季初與教練訂下了13.59秒的目標，但現在更重要的是不要受傷，「今年真的受傷患拖垮得太嚴重，影響整個專項的訓練，結果今年不能達成開季的目標」。

陳仲泓下月初將出發日本比賽，直言不會對成績想太多，「順其自然吧，不受傷已經算是可以好好地收季了」。