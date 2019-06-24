【運動公社】英揆大熱的黑歷史　約翰遜曾在希斯堡慘案為警權作倀

英國保守黨政客、倫敦前市長約翰遜（Boris Johnson）近來涉向同居女友家暴，令他出任英國首相的機會大跌。 他的對外形象一向不太討好，尤其是對於利物浦人，一切源於2004年他擔任時事刊物《Spectator》主編時，批評利物浦球迷是一群「沉溺於受害者心理」的「怨婦」。

一切還是從利物浦球迷的冤案說起。1989年4月15日，利物浦與諾定咸森林在足總盃四強對壘，發生希斯堡慘案。事發後，執政保守黨政府（其時首相為戴卓爾夫人），及英國《太陽報》為首的右翼媒體把罪責推卸在利物浦的流氓球迷（football hooligans）身上，企圖掩飾南約克郡警方當日指揮混亂。

直至2012年，英國首相卡梅倫（David Cameron）代表英國政府向死難者致歉，《太陽報》亦在頭版刊出全版道歉聲明，才還紅軍球迷一個公道。

保守黨首相文翠珊行將離任，約翰遜（圖）成為接任人最後兩強，選情看俏。（Getty Images）

之不過，損害既已造成，道歉不一定能撫平受害者的傷痛。

2004年，英國工程師Kenneth Bigley在巴格達被恐怖組織Jama'at al-Tawhid wal-Jihad（西方媒體簡稱JTJ，也就是「ISIS」的前身）綁架殺害。同年10月16日出版的《Spectator》卻發表社評指，英國國內之所以對Kenneth Bigley的死，有這麼大迴響，只不過是因為他是一個利物浦人（Liverpudlian）。

那篇社評對利物浦滿是挖苦、嘲諷之語，其大意如下：

利物浦是一個無法從英國加入歐盟受惠的港口城市，當地人伸手向國家拿福利、一味沉溺在希斯堡慘案的受害者身分。而且，即使希斯堡慘案，是一場較Kenneth Bigley被恐怖份子斬首更大的悲劇，但利物浦人迴避比賽當日，他們當中有醉酒球迷造成混亂，所以才釀成慘案的「真相」。無論是執法的警方，抑或是《太陽報》，都只是這一齣悲劇的代罪羔羊。 《Spectator》社評

希斯堡球場慘劇圖片（按圖放大）：

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文章的作者並不是約翰遜本人，而是Simon Heffer。但根據後者在《每日郵報》專欄的說法，約翰遜是當時《Spectator》的主編，文章是經過他的審閱。

在卡梅倫就保守黨政府製造冤案謝罪後，約翰遜亦為當年負責的這篇文章再次致歉。2004年，他首次親赴利物浦市道歉。

希斯堡慘劇導致96名利物浦球迷死亡，當值警察誣稱利物浦球迷醉酒鬧事，觸發人踩人慘劇。（視覺中國）

有人說約翰遜此舉絕非出於真誠，只是出於政治考慮，因他當時另一身份是保守黨影子內閣成員。

事隔多年，仍有人翻出這筆舊帳，批評約翰遜為警權作倀。姑勿論立場是否偏向建制，在這種大是大非上，任何評論人都不應該扭曲事實、挑動社會矛盾。儘管約翰遜已經為此道歉，但這過錯不僅只是失言。人們仍會記住他當日放縱這種言論的用心，讓他當上英國首相是一件極其危險的事。

死難者家屬不捨不棄，2016年終於沉冤得雪。死因庭裁定96名球迷非法被殺，警方須負上責任。（Getty Images）

何況，群眾的眼睛始終是雪亮的。一味迎合警權的公眾人物，最終只會被社會唾棄。

約翰遜於2004年親自到利物浦市道歉。（Getty Images）

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