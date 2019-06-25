【游泳】新水神積素100米蝶泳　今季最快時間封王

「新菲比斯」積素成為今季100米蝶泳最快之人，他在美國游出50.36秒，超越法國泳手的馬迪拿在4月游出的50.85秒。

22歲的積素（Caeleb Dressel）在2016年取得2面奧運金牌，2017年取得7面世界錦標賽長池金牌，他的1.91米身高加上驚人的爆發力，被冠以新菲比斯之名。積素於Mission Viejo游泳賽維持今季好表現，在100米蝶泳決賽游出50.36秒，亞軍的艾迪比克（Adilbek）以52.42游出銀牌，銅牌馬列奧斯（Marius）53.01秒。積素首50米23.82秒，折返時間為26.54秒。

積素以2.06秒之差擊敗銀牌選手，超班姿態封王。（資料圖片／Getty Images）

積素今季狀態正好，相信是美國於東京奧運摘金重點選手。（資料圖片／Getty Images）

50.36秒的時間是怎樣的概念？答案是歷史上第8快時間。翻查記錄，目前為止只有3人能在50秒內游畢長池100蝶，包括菲比斯保持的世界紀錄為49.82秒，他於2009年羅馬世錦賽造出兼摘金，同場的塞爾維亞「蝶王」卡域亦游出50秒內的49.95秒，但屈居亞軍。至於「最接近水神的男人」正是積素，他曾於2017年世錦賽游出49.86秒，僅比菲比斯的世績慢0.04秒。

積素今次游出50.36秒，比新加坡金牌游泳新星史高寧（Joseph Schooling）以50.39秒在2016里約奧運摘金更快，拿高斯、施治及菲比斯則同以51.14秒摘銀。至於今季第二快時間由法國的馬迪拿（Mehdy Metella ）在4月游出50.85秒，俄羅斯的米拿高夫（Andrei Minakov）以51.12秒造出第三快。

積素在佛羅里達長大，並在當地就讀大學。（資料圖片／Getty Images）

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