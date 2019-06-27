【非洲盃】烏干達靠詭異「倒篩」和津巴布韋　沙拿建功埃及晉級

非洲國家盃A組第二輪，主辦國埃及憑沙拿入球，以2︰0勝剛果民主共和國（下稱「剛果」），提早一輪出線16強。同組的烏干達面對津巴布韋幾乎反勝為敗，幸有極具運氣的「後篩」，令皮球在空門前收慢，力保1：1和局。烏干達賽後2戰4分居次，出線機會高唱入雲。

烏干達去仗以2︰0擊敗剛果，可算爆冷，今場一樣不失禮。他們在12分鐘由奧維（Emmanuel Okwi）先開紀錄，但津巴布韋與40分鐘由比拿治（Khama Billiat）追平，此後雙方各自錯過一次黃金機會。戰至87分鐘，津巴布韋右路傳中製造黃金機會，效力南非球會SuperSport United的魯斯基（Evans Rusike）門前4碼加一腳，以為可以反超前。雖然門將奧尼安高（Denis Onyango）雙腳封到，但皮球彈地後彈中他的右上臂，彈向白界。魯斯基已經「舉定手」慶祝，皮球卻似遇上「無形之手」，彈在白界上後出現「後篩」，未有繼續溜入白界。奧尼安高回頭飛身，及時撈走，保住1︰1賽果。

魯斯基在小禁區內起腳，被奧尼安高封到。（網上截圖）

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擁主場之利的埃及，憑艾穆哈馬迪及沙拿上半場各入一球，以2︰0擊敗剛果，鎖定A組出線一席。次名的烏干達只要在分組賽最後一仗對埃及不敗，即自1978年後再度出線；當屆他們創下隊史最佳的亞軍。同組的而津巴布韋及剛果，仍有機會以較佳第三名晉級16強。