【足球】日本名帥西野朗轉教泰國　兼任U23主帥

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泰國足協於當地時間周一晚（1日）宣布日本教練西野朗將以年薪5000萬日元出任泰國國家隊主帥及兼任U23奧運代表隊主教練。

今年64歲的西野朗為日本前中場，曾為日本披甲上陣12次。他退役後曾分別於1991-1992年及1994-1996年間擔任日本U20青年隊及奧運代表隊教練。在他出任教練期間，日本於1996年奪得28年來首個奧運資格。其後日本雖在奧運小組賽出局，但在首輪卻力挫巴西，被譽為「邁阿密奇蹟」。

泰國足球隊官網，公布西野朗上任消息。（網上截圖）

泰國足球隊官方Twitter，公布西野朗上任消息。（網上截圖）

西野朗任日本隊教練期間帶領球隊力挫傳統勁旅巴西，創「邁阿密奇蹟」。（視覺中國）

西野朗離開日本國家隊後，他一直在日本甲組職業聯賽任教。在2018年4月，日本足協決定仗前易帥，西野朗在世界盃前的兩個月再次成為教練。西野朗領軍下，日本在首場以比數2：1擊敗哥倫比亞，首次戰勝南美球隊，亦成為去屆世界盃唯一出線的亞洲球隊。最後日本8強被比利時逆轉出局，他們曾領先2：0，至補時才被撲熄晉級希望。

西野朗去年帶領日本隊在世界盃勇闖8強創新猷。（視覺中國）

西野朗將在U23亞洲盃帶領泰國奧運隊以東道主身份參賽，屆時即可得知泰國隊和他之間的化學作用。泰國足總將召開記者會，公布合作細節。

日本名帥西野朗轉教泰國。（泰國足球隊官方Twitter）

西野朗加入泰國教練團，他與泰國球員之間的磨合成果令球迷期待。（視覺中國）

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