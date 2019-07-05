【乒乓．韓國賽】黃鎮廷杜凱琹勝港隊內訌　決賽鬥中國組合爭金

國際乒聯世界巡迴賽－－韓國公開賽正於釜山舉行，香港兩對混雙組合均打入4強，並直接爭奪決賽資格，黃鎮廷/杜凱琹擊敗何鈞傑/李皓晴，明天（6日）將於決賽鬥中國的許昕/劉詩雯。

黃鎮廷/杜凱琹今日（5日）在韓國公開賽先在8強淘汰斯洛文尼亞組合，隊友何鈞傑/李皓晴亦擊敗匈牙利組合，兩組港將在4強碰頭，「黃杜配」終直落3局（11：8、11：9、11：7）獲勝；另一場4強賽事，中國名將組合許昕/劉詩雯鬥日本勁敵水谷隼/伊藤美誠，則以3：1淘汰對手，打入決賽。黃鎮廷/杜凱琹近況不俗，惟6月初在中國公開賽打入混雙決賽、再於香港公開賽打入4強，兩站皆未能奪冠，今次在韓國對中國組合，亦是一大考驗。

黃鎮廷（左）及杜凱琹（右）上月初在中國公開賽打入決賽，惜不敵台灣組合，未能奪冠。（資料圖片/ITTF官網）

黃鎮廷與何鈞傑（圖）合作出戰男雙，8強止步。（ITTF官網）

同日其他賽事，黃鎮廷及何鈞傑合作出戰男雙，惟在8強領先1局下，1：3反敗予中國的樊振東/許昕，黃鎮廷同日在男單16強對日本「神童」、世界排名第4的張本智和，在領先2：1之下，於第4局打至「刁時」遭張本以15：13反勝追平局數至2：2，黃鎮廷再以6：11、14：16連負兩局，局數2：4落敗出局；杜凱琹出戰女子單打，在16強遇上中國的朱雨玲，直落4局落敗。