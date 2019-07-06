【乒乓．韓國賽】黃鎮廷杜凱琹奪冠凱旋　誓以年終賽爭奧運資格

香港乒乓球混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，今日（6日）下午才於國際兵聯世界巡迴賽韓國公開賽奪得混雙冠軍，晚上隨即由釜山返港，兩人都表示這個冠軍意義重大，除了擊敗世界冠軍的中國組合外，更大有機會奪得年終賽資格，有利爭奪東京奧運入場券。

減少失誤成奪冠關鍵

黃鎮廷/杜凱琹在韓國公開賽表現出色，先於4強擊敗隊友何鈞傑/李皓晴，再於決賽挑戰世界排名第1的中國組合許昕/劉詩雯，以3：1力挫對手奪冠。黃鎮廷指今仗的致勝關鍵在於他們的失誤較少：「開始時無謂失誤較多，之後也沒有太多失誤。在這個基礎上，我們為對手帶來很大威脅，令他們犯錯。」

黃鎮廷/杜凱琹下午才完成比賽，晚上隨即返港，準備下一站賽事。（羅灝津攝）

今次奪冠意義重大，因為令兩人幾近獲得年終總決賽的參賽資格，這對爭取東京奧運混雙入場券大有幫助。根據奧委會資料，共有4個國家或地區代表可透過年終賽取得資格；加上今次在韓國公開賽掄元，有助提升他們的世界排名，黃鎮廷說：「爭取愈前的排名愈好，因為對戰排名比我們低的組合，勝算理應較大，有助打入賽事較後階段。」

除影響排名外，兩人也為擊敗世界冠軍組合高興：「之前沒有和他們對賽過，賽前都只是抱着了解對手的心態，去『摸』他們，有了這次經驗，對於之後再跟他們交手，甚至對其他國家的選手也可以有更好的了解。」雖然兩人都為佳績感興奮，但阿廷強調：「無論我們遇到什麼對手，都以擊敗他們為目標，無論面對任何隊伍也一樣。」

（羅灝津攝）

黃鎮廷曾於3月伙拍何鈞傑取得卡塔爾公開賽的男雙冠軍，反觀今次是杜凱琹今年首個冠軍，她表示奪冠固然開心，但最重要是喜見兩人的成績愈趨穩定：「和中國隊打，更是剛奪得世界冠軍的組合，贏冠軍肯定開心。我覺得我們的混雙成績愈來愈穩定，近數站均保持入到4強，應該可以保持下去。」

黃鎮廷（左）、杜凱琹（右）擊敗中國的許昕/劉詩雯，勇奪冠軍。（ITTF圖片）

年終賽未輕言奪獎 仍抱信心

「黃杜配」近來表現出色，又大有機會出戰年終賽，但對於能否在年終賽打入頭四並取得奧運資格，他們直言雖然有信心，但深知難度比去年高得多：「畢竟去年和今年有很大改變，雖然去年都有混雙，但每個國家都未必會派出最強的陣容，可能只是臨時湊夠人數。但現在大家知道有奧運參賽資格，每個國家都不斷改變配合，測試那個組合的配合最好，所以今年的難度會大很多。」

乒乓球隊今晚9時抵港後，除黃、杜留港一晚，其他隊員緊接於凌晨出發到澳洲備戰下一站白金賽事。這對混雙組合將於周日（7日）再離港參賽，力爭佳績。