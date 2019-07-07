【非洲國家盃】埃及負南非16強止步　伊禾比助尼日利亞挫喀麥隆

埃及擁有主場之利，卻多番失機，在非洲國家盃16強以0︰1負南非，飲恨出局。主場沙拿賽後流淚，埃及留下4次主辦非洲盃的最差成績。

查斯古特兩度失機

埃及以全勝姿勢晉級16強，賽前是捧盃大熱門。不過4分鐘南非球員解圍不遠，沙拿衝前補射斜出，再次顯示他腳風平平。22分鐘南非球員罰球角度十足，仍被埃及門將飛身救出。沙拿在24分策動三打三反擊，他右傳予查斯古特起腳，角度力度都欠奉被接實。57分鐘沙拿再妙傳穿過4個守將，查斯古特同樣未能把握。85分鐘埃及全軍壓上露出空位，南非二打一反擊由洛治（Thembinkosi Lorch）在後衛趕到前射入，南非因此以1︰0出線8強。

沙拿多番製造機會，但埃及始終未能入球。（路透社）

埃及大熱倒灶 沙拿淚灑球場（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

去屆亞軍埃及在1974年主辦摘季，1986及2006主辦非洲國家盃都封王，今次為埃及4次主辦非洲盃的最差成績，主將沙拿賽後流下男兒淚，他今屆攻入2球，未能成為神射手。

沙拿2017年首次出戰非洲國家盃摘亞，今次主場出戰再次飲恨。（路透社）

至於尼日利亞面對喀麥隆由恩哈路先開紀錄，及後尼日利亞奧美路奧在內等守衛不集中，被喀麥隆半場前連入兩球，一度令在場觀戰的伊度奧十分雀躍。尼日利亞下半場踢法更直接，先由穆沙助攻恩哈路追平，恩哈路不久再通坑渠助攻伊禾比射成3︰2，尼日利亞晉級後會在8強鬥南非。

今晚「荒失失奇兵」馬達加斯加於16強鬥剛果民主共和國，而大熱阿爾及利亞對缺少拿比基達的畿內亞。