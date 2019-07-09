【女籃】安青末段回魂憾負　福建外圍搶分錄一勝

女子甲組聯賽季後賽局勢漸明，最後三場成為每隊爭分衝刺的機會，今晚（9日）由各錄得一負的福建對上安青。

四強的排名各有1-4分的配分，於季後賽中勝者將全取三分，負方則零分。

早前榜首福建不敵偉邦僅得4分的配分，與偉邦並列第二；今場福建手風較順，相較之下安青未能打出優勢，更是全場被對手「食住」，直到最後2分鐘，安青才回魂打出一波攻勢，但為時已晚，最後仍以49：53憾負。

卓婷今攻入全場最高18分，助球隊取得季後賽首勝。（張倩儀攝）

福建手感相對較好，穩定的輸出讓福建全場保持領先。（張倩儀攝）

開局福建的外圍有官健好和卓婷輪流開火，爭冠軍的重要一場福建顯得更主動，防守間多次偷到波快攻。安青頻殺入內線，惟眾將手感不佳錯失得分機會，雖然比數一度和福建咬緊，但任栩燕和石文雅中距離皆有進賬。

安青全場表現沉寂，手感相當冰冷 （張倩儀攝）

安青換出鄭永珊搶到多個籃板，但多出的起手機會卻未見中鵠。福建有卓婷半場轟入13分，撐住全隊，但安青未有人能挺身而出，唐曉蕾雖捕位起手但手感冰冷，安青陷入困境，惟盧曉芳接連中距離和放籃得手，但半場仍以22：29落後。

唐曉蕾近幾場火力不及以往猛烈，今場末段發力攻入12分。（張倩儀攝）

安青籃下有鄭永珊和盧曉芳鎮守，陳偉萍愛到制肘未能發揮，但外圍爭氣，尤其卓婷的進攻意欲比前幾場旺盛。雖然唐曉蕾博得「And-1｣ 但亦無法因而止血，全隊狀態均未能調整。

安青戰至第四節仍未有人得分上雙，但漸見起色，陳憬瑤上場在同一位置上連續射入兩球中距離，另有盧曉芳壓哨「And-1｣ 。

福建見安青比數追剩8分，進攻盡用24秒，短傳搓空保持穩定的得分進賬，官健好亦射入三分。最後兩分鐘，安青突然醒覺，唐曉蕾射入三分，全隊士氣大振，追至只有4分之差，但最後仍以49：53不敵福建。

+ 5 + 4 + 3