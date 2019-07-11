【體物寫志】Air Max系列之「混血兒」　融合相距30年的中底技術

運動鞋吸引與否，最根本因素是什麼？名人加持？聯乘效應？還是鞋子背後由歷史和文化所發酵而成的話題？ 這些因素固然重要，卻只是催化劑。我認為，如果一雙運動鞋本身的創新設計與性能皆未及當代水準，就算如何吹捧，最終都難成氣候。 當中關鍵，離不開中底物料的創新，由80年代的Air Sole到當今Next%的ZoomX，都是按類同的軌跡發展；那麼，如果將兩種本身已經獨當一面的系列合而為一，會否得到「雙倍」的吸引力？ 近日上架的Air Max 270 React，正是這樣的話題之作。

由Tinker Hatfield於1987年設計了第一代Air Max開始，品牌憑藉令人意想不到的創意，令這個系列經歷30多年演變依然是Sneaker文化的經典。歷年來，由Air Max 95的全氣墊x漸變色突破設計，到去年Air Max 270的3.2cm巨型氣墊，設計師不斷嘗試調整，結合Air Max的中底結構和外觀線條，以無限的可塑性發揮到極致。近日Nike推出Air Max家族的「新成員」，有別於之前來自自身設計與技術之演變，或將不同年代型號之間的元素互相「Mix & Match」。今次Air Max 270 React企劃，卻鮮有地將其他系列的物料技術融入在Air Max當中，看到Air Max與React兩種跨越30年的中底科技竟然拼湊起來，到底可以得出怎樣的穿著感？這就是當我得悉這個夢幻組合推出之前，腦海中的首個問題。

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早前Nike舉行了Air Max 270 React發佈會，用碰碰車比喻兩種技術「碰成一體」。（曾柏熊攝）

拼湊概念的Air Max不是新手法，例如Vapormax 95、Vapormax 97、Air Max 1/97、Air Max 90/1等等，都是近年推出過，將不同年代的Air Max元素互相分解再拼湊，得出超現實的時空交錯觀感，卻都離不開系列本身的元素互換。將Air Max 270結合React的「混血兒」，卻真的是第一次。如果要了解這款鞋子的精髓，就不得不先從認識兩種物料技術入手。Air Max 270去年推出，以3.2厘米厚的巨型氣墊為賣點，得出尤如跳彈床般的出眾緩衝性能，代價就是，它與其他大部份Air Max系列不同，太厚太膩的比例結構，令其不足以稱為一款「跑鞋」，但視之為一款以舒適休閒為目的的off-pitch鞋款，它絕對勝任有餘。

至於React物料則為一種2017年推出的物料，由Nike研發團隊從舊有Lunarlon化學物質基礎上反覆微調，經過2000小時的測試後，得出比Lunarlon輕5%、柔軟11%、能量回饋效能高10%的物料，初時用於Jordan Brand Super.Fly或Hyperdunk等籃球鞋款上，後來進一步延伸至跑步系列。近日這種物料亦有用於React Element 87等時尚休閒鞋款上，初次登場已經在巴黎時裝周亮相，並得到UNDERCOVER等品牌相中聯乘，無論運動與時尚表現都得到引證。

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Air Max 270 React

據品牌資深設計總監Dylan Raasch介紹，Air Max 270 React並非採用無接縫或是線縫式的拼接設計，而是採用套結工藝將後跟與前足聯繫，以得出設計師眼中「漂浮感」的外觀，從視覺上已表現這個鞋款結合了兩大著緩震系統的基因。而這個鞋款除了鞋跟的巨型氣墊之外，主體都以明顯偏向React Element 87為基調，充滿當前流行的90年代風格，與一直以來的Air Max形象有明顯分別。但在步伐間，270氣墊舒適的高彈性特質依然充分發揮，充滿傳統Air Max標誌性的「彈簧感」，但當前掌換上了React之後，其泡棉的彈性將以往不平衡比例結構的問題完全解決，後跟與前足之間的順暢度大增。我不敢說Air Max + React真的有「雙倍」舒適感，但它作為一款新設計，能夠同時兼備二者優點，確實令人感覺新鮮。

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