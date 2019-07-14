【青年足總盃】南華元朗上演門將大戰　顏翱天一射一撲成英雄

2018/19年度賽馬會青少年聯賽足總盃周日（14日）蒲崗村道公園足球場決賽日，U16組別決賽由元朗對陣上屆四強份子南華。 雙方全場不乏具威脅埋門，但都被兩隊門將一一化解。最終兩隊法定時間打成0：0，須以互射十二碼分勝負。 南華門將顏翱天為球隊贏得最後勝利，個人射入一球、撲出一球，帶領球隊5：4擊敗元朗，勇奪今年U16足總盃冠軍。

今場決賽節奏明快，兩隊甫開賽便立即搶攻，上半場形勢南華明顯佔優。開賽僅8分鐘，左翼譚竣賢半單刀射近柱被對方門將丘祉傑撲出，前鋒楊廸琛補射又未中目標。這名前鋒22分鐘接應直線，單刀又被元朗門將丘祉傑撲出。

南華門將顏翱天（白衫）上半場41分鐘連救兩球「必入球」。（徐焌然攝）

顏翱天撲出對手頭槌後，再翻身救出對手補射。（徐焌然攝）

兩隊門將 輪流出招

丘祉傑上半場屢救險球，南華門將顏翱天亦不讓他專美，41分鐘連救兩球「必入球」──先是元朗中場藍鈺龍一記頭槌，顏翱天撲高後再「翻身」撲出一記近門補射。兩隊門將出色表現，令上半場兩隊互交白卷。

下半場南華憑較佳體能，壓前進攻，元朗門將丘祉傑表現奇佳，先在61分鐘救出李卓軒的單刀，再在67分鐘救出彭梓鋒近門抽射，元朗守住0：0和局完場，兩隊要以互射十二碼決勝。

丘祉傑差點撲出南華第5輪十二碼。（徐焌然攝）

顏翱天一撲一射成英雄

首五輪兩隊「十號仔」均射失，其餘球員皆中鵠。來到「突然死亡」的第6輪，元朗右閘陳俊言射門太正，被顏翱天撲出。南華派出李頌處理關鍵一球，最終亦能射入，令南華苦戰之下奪冠。

今場表現最佳的球員，莫過於兩隊門將。南華門將顏翱天先在互射十二碼第4輪親自操刀射入，再在「突然死亡」階段救出對方12碼，堪稱南華奪冠功臣。賽後這名正就讀拔萃男書院的中五生表示，冠軍是全隊努力的成果，「由去年四強止步，到今年能夠成功奪冠。隊友們今年練習中更勤力，能力上都有進步。」

+ 10 + 9 + 8

對於對方門將丘祉傑，他認為對手今場有超水準發揮，「賽前他（丘祉傑）準備得非常好，上半場作出幾次撲救後更加激發出自己的潛力，但另一方面我們的把握力亦有待改善。」

至於元朗門將丘祉傑賽後情緒相當低落，「球隊落敗純粹不幸，我在互射十二碼階段差點撲出一球。無論如何，恭喜南華。」兩隊門將今場上演高質素的較量，顏翱天來年將升上U18作賽，故這個足總盃冠軍將成為他U16足球生涯最圓滿的結局。