【世大運】男排遇強橫歐洲球手　震撼教育後重新出發

世大運進入尾聲，周一（15日）在賽事取得第19名的港隊男排亦從拿玻里返港。港隊與歐洲球隊對戰後大開眼界，將在心態和穩定性上再調整，重新出發。

港隊分組賽被列入A組，鬥捷克、中華台北、烏克蘭及智利，惜4戰皆北，跌入第17至20名的排名戰。

惟港隊在爭入第17名的賽事中再以局數1：3不敵墨西哥，要與敗於伊朗手下的中國隊爭奪第19名。幸港隊及時回勇，最後1戰直落3局力挫中國，以第19名完成。

出戰今屆世界大學生運動會的香港男子排球隊。（教練麥梓淳提供）

今屆世大運男排冠軍，由東道主意大利贏得。 （INTERNATIONAL UNIVERSITY SPORTS FEDERATION網頁）

隊長郭賢焌（馬騮）認為，世大運提升球員經驗：「和世界級的對手比賽，經驗會多很多。世大運的對手比平常參加的國內和亞洲地區賽事都較高大，有些更是World League的球手。」今屆世大運男排冠軍，由東道主意大利贏得，亞軍是波蘭，季軍俄羅斯，連殿軍法國也是歐洲球隊。

今屆男排大變陣，不少球員第一次出戰世大。主攻手梁浩賢認為球隊心態有改善空間：「我們較少大賽經驗，失了一球便會心慌。」

港隊在世大運遇歐洲球隊，隊長郭賢焌（右三）指球隊得着很多。（羅灝津攝）

今屆有不少港隊骨幹，如蕭昌鴻、陳志威和鍾偉時等因畢業未能出戰，加上今年球隊平均身高不及上屆，令打法有明顯改變。

教練麥梓淳指今年攻擊集中在1至2名球員身上，顯出球隊穩定性的問題：「關鍵賽事都未能勝出。小組賽對智利發揮不穩定，最終要跌落較後名次。」

「馬騮」亦指球隊在小組賽能與對手爭持不下，或取下1至2局，但第2、3局尾段自身失誤會較多，令球隊較遲才能打開勝利之門。今次經驗令一眾球員認識不足和對手的優勢，有助他們排球路走得更高、更遠。