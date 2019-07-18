【女排】U23港隊首次對壘朝鮮　1：3敗陣但有意外驚喜

港隊女排U23代表隊於越南時間周三（17日）出戰亞錦賽，以局數1：3不敵朝鮮。港將首次對戰朝鮮認為對方有不少值得港隊學習的地方。

港隊在亞洲排球錦標賽被編入D組作賽，對手為斯里蘭卡、哈薩克及澳門。對斯里蘭卡及澳門兩仗均以直落3局勝出，即使以局數0：3不敵哈薩克，仍以小組次名出線。

大會將出線球隊分成兩組，港隊身處F組，同組有朝鮮、泰國及哈薩克。港隊首場複賽迎戰初賽位列B組首名的朝鮮。

U23亞洲排球錦標賽港隊代表團。（香港女子排球青年代表隊Facebook）

港隊首兩局憑攔網手的出色發揮，令兩隊開局比數爭持不下。惟朝鮮一傳穩定，加上攻勢凌厲，令港隊分別以16：25及17：25先失兩局。

港隊在第3局不容再失，雖然開局仍與對手拉鋸，但副攻手劉顥婷的快攻及二傳手黃思詠的發球，令港隊最多曾獲9分優勢，最後以25：17扳回一城。

第4局朝鮮的強勁發球衝散港隊防線，港隊未能組織一攻，終以10：25再失一局、總局數1：3敗於朝鮮手下。

港隊力戰下取得1局，士氣大增。（亞洲排球協會）

港隊激戰北韓圖輯：

港隊賽前沒有與朝鮮對賽的經驗，不敢掉以輕心。隊長詹穎琳指朝鮮與其他球隊的對賽成績及球員個人能力較佳：「小組賽朝鮮曾以局數3：1贏泰國，當中隊長個人獨取38分。朝鮮的戰術和打法頗新鮮，同時亦具備力量。」

朝鮮實力不容忽視。（亞洲排球協會）

「詹詹」坦言對朝鮮沒有明確概念，今次對戰有不少發現：「縱使朝鮮是個很神秘的國家，但球員的排球視野並不狹窄，例如她們二段攻擊智取分數、攻擊線路也很多元化。」

即使港隊落敗，這名主力認為港隊表現不錯，但仍有改善空間：「我們第1次在主場比賽，場地開了很多部吹風機，加上接發球相對做得不好。」

隊長詹穎琳指朝鮮打法和線路多變，實力不容忽視。（亞洲排球協會）

詹穎琳期望，港隊能盡快適應場地問題及調整狀態。港隊下輪賽事是周四（18日）晚面對另一強敵泰國。