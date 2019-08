【行山】數十山野Facebook專頁網站聯署　響應8月5日全港三罷

「山城縱走 hkhiker」、「風火山林月刊」、「綠洲 Oasistrek」、「Hikipedia 山上。山下」、「山 · 影 · 紅」等多個山界Facebook專頁在昨晚9時左右一同發文,聯署讉責政府及警方。他們稱政府面對民怨,毫不作為,而警方則多次失控,以過度武力鎮壓示威者。他們認為這些並非純政治問題,而是關乎大是大非及人性良知。

參與聯署的超過40個山界專頁及網站表示,他們會在8月5日響應民間發起的全港三罷,暫停更新山野資訊,要求政府立即回應民間五大訴求。

以下為山野專頁聯署全文:

參與聯署的山野專頁如下:

山城縱走 hkhiker、風火山林月刊、隨我行FolloMe、念慈庵 NianCiAn、驚Hike!、相約。素 遊 Vegouting、Diaz Man ( 越野狂人 )、Hike迷 • 嘉莎、山 · 影 · 紅、山系の • 傑少、野鞋子 - Wild Shoes、Sumsum的跑步一二事、上山落山、山女行-Love My Lazy Sundays、香港山旮旯及野地生態摘記 Hong Kong Sankala & Her Wildlife、香港山女 Mountain Girl HK、The Hiking Boys 山野 ‧ 男生、let's go hiking (行山網頁)、Fitz 運動平台、Hikipedia 山上。山下、海洋拾荒者Kitti、葉曉文(山野文學作家)、Daniel-C(山野專欄作家)、痴hike線 Crazy Hiking Squad-CHS.HK、嵐山樂活、Capture by Sin、綠洲 Oasistrek、帶孩在野 - E in Nature、野活手記 Wildlife Notes、Backpacker - 登山露營裝備店、山道行者 - Country Rider、山中遊子、MelodyCheng、攀山攝水、Vicky Ho、天行足跡、Hike男出沒、旅孩手記 CConvoyage、囉嗦大叔、Wing Leung's Outdoor Blog、山UNIT、感然山莊、Hikegps、我愛行山 I Love Hiking、發記行山、香港徐行、GO OUT、Kata 在山上、平日行山群、Trailwatch徑‧香港、浪行山野 Hiking Wave、Dear Yama、山活行旅、行山唔簡單、戴緻賢山野間、陶山醉野、奔走山野、山脈旅孩、山野倩映 - Hiking Shadow、賞山樂山