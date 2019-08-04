【行山】數十山野Facebook專頁網站聯署　響應8月5日全港三罷

超過50個香港山界Facebook專頁及網站昨晚發起聯署，讉責警方使用過度武力鎮壓示威者，並響應民間發起的三罷，在8月5日暫停更新山野資訊，要求政府回應民間五大訴求。
「山城縱走 hkhiker」、「風火山林月刊」、「綠洲 Oasistrek」、「Hikipedia 山上。山下」、「山 · 影 · 紅」等多個山界Facebook專頁在昨晚9時左右一同發文，聯署讉責政府及警方。他們稱政府面對民怨，毫不作為，而警方則多次失控，以過度武力鎮壓示威者。他們認為這些並非純政治問題，而是關乎大是大非及人性良知。
參與聯署的超過40個山界專頁及網站表示，他們會在8月5日響應民間發起的全港三罷，暫停更新山野資訊，要求政府立即回應民間五大訴求。
以下為山野專頁聯署全文：
山友們：
我們是一群香港山野專頁的管理員，縱然方向內容各有不同，但目標一致：將香港的自然美景帶到各位眼前。
登山令人忘憂，但眼見社會民怨鼎沸，政府毫不作為，即使山上美景在前，我們再無閒暇欣賞。山下的我城，暴力、不公的事件接二連三發生：警方多次失控，並使用過度武力鎮壓示威者；乃至7月21日白衣暴徒無差別襲擊市民，警方卻袖手旁觀。有人愛說「山中無政治」，但警暴頻生和警黑合作，已非純粹的政治問題，而是關乎大是大非、關乎人性良知。
生於斯，長於斯，我們熱愛香港山水，更熱愛香港這個城市。8月5日，我們一眾山野專頁將會響應民間發起的全港三罷，暫停更新山野資訊，用行動守護我們珍視的香港。
我們同時要求政府立即回應民間五大訴求，讓香港可以重歸平靜，讓市民可以無憂無慮地賞遊山野。
香港人加油！
多個行山專頁發表聯署聲明的同時，還附上這一張海報，叫香港人加油。（Facebook圖片）
參與聯署的山野專頁如下：
山城縱走 hkhiker、風火山林月刊、隨我行FolloMe、念慈庵 NianCiAn、驚Hike!、相約。素 遊 Vegouting、Diaz Man （ 越野狂人 ）、Hike迷 • 嘉莎、山 · 影 · 紅、山系の • 傑少、野鞋子 - Wild Shoes、Sumsum的跑步一二事、上山落山、山女行-Love My Lazy Sundays、香港山旮旯及野地生態摘記 Hong Kong Sankala & Her Wildlife、香港山女 Mountain Girl HK、The Hiking Boys 山野 ‧ 男生、let's go hiking （行山網頁）、Fitz 運動平台、Hikipedia 山上。山下、海洋拾荒者Kitti、葉曉文（山野文學作家）、Daniel-C（山野專欄作家）、痴hike線 Crazy Hiking Squad－CHS.HK、嵐山樂活、Capture by Sin、綠洲 Oasistrek、帶孩在野 - E in Nature、野活手記 Wildlife Notes、Backpacker - 登山露營裝備店、山道行者 - Country Rider、山中遊子、MelodyCheng、攀山攝水、Vicky Ho、天行足跡、Hike男出沒、旅孩手記 CConvoyage、囉嗦大叔、Wing Leung's Outdoor Blog、山UNIT、感然山莊、Hikegps、我愛行山 I Love Hiking、發記行山、香港徐行、GO OUT、Kata 在山上、平日行山群、Trailwatch徑‧香港、浪行山野 Hiking Wave、Dear Yama、山活行旅、行山唔簡單、戴緻賢山野間、陶山醉野、奔走山野、山脈旅孩、山野倩映 - Hiking Shadow、賞山樂山