【行山】數十山野Facebook專頁網站聯署　響應8月5日全港三罷

超過50個香港山界Facebook專頁及網站昨晚發起聯署，讉責警方使用過度武力鎮壓示威者，並響應民間發起的三罷，在8月5日暫停更新山野資訊，要求政府回應民間五大訴求。

「山城縱走 hkhiker」、「風火山林月刊」、「綠洲 Oasistrek」、「Hikipedia 山上。山下」、「山 · 影 · 紅」等多個山界Facebook專頁在昨晚9時左右一同發文，聯署讉責政府及警方。他們稱政府面對民怨，毫不作為，而警方則多次失控，以過度武力鎮壓示威者。他們認為這些並非純政治問題，而是關乎大是大非及人性良知。

參與聯署的超過40個山界專頁及網站表示，他們會在8月5日響應民間發起的全港三罷，暫停更新山野資訊，要求政府立即回應民間五大訴求。

以下為山野專頁聯署全文：

山友們： 我們是一群香港山野專頁的管理員，縱然方向內容各有不同，但目標一致：將香港的自然美景帶到各位眼前。 登山令人忘憂，但眼見社會民怨鼎沸，政府毫不作為，即使山上美景在前，我們再無閒暇欣賞。山下的我城，暴力、不公的事件接二連三發生：警方多次失控，並使用過度武力鎮壓示威者；乃至7月21日白衣暴徒無差別襲擊市民，警方卻袖手旁觀。有人愛說「山中無政治」，但警暴頻生和警黑合作，已非純粹的政治問題，而是關乎大是大非、關乎人性良知。 生於斯，長於斯，我們熱愛香港山水，更熱愛香港這個城市。8月5日，我們一眾山野專頁將會響應民間發起的全港三罷，暫停更新山野資訊，用行動守護我們珍視的香港。 我們同時要求政府立即回應民間五大訴求，讓香港可以重歸平靜，讓市民可以無憂無慮地賞遊山野。 香港人加油！

多個行山專頁發表聯署聲明的同時，還附上這一張海報，叫香港人加油。（Facebook圖片）

參與聯署的山野專頁如下：