【足球】朗尼1月加盟打比郡當球員兼教練　揚言仍可作巨大貢獻

前英格蘭隊長朗尼的美職聯（MLS）之旅即將結束，33歲的已跟英冠球隊打比郡簽約18月，他將在明年1月離開華盛頓聯隊，成為打比郡的球員兼教練。

朗尼：期待與高古合作

朗尼2018年7月由愛華頓加盟華盛頓聯隊後，仍維持甚高競技水平，41次在聯賽上陣攻入23球，當中不乏精彩入球和助攻畫面。

落實即將加盟打比郡後，他自信說：「我肯定能作出巨大貢獻」。

打比郡上季在初次執教的林柏特帶領下，闖入英冠附加賽決賽但不敵維拉。林柏特被車路士撬走，荷蘭名將高古走馬上任，朗尼對此感到期待：「我對打比郡給予我的機會感到興奮，期待1月時與高古、他的教練團隊和一隊成員合作。」他同時對即將在打比郡展開一隊和青年軍教練生涯，感到高興。

朗尼即將在明年1月回到英國，加盟英冠的打比郡。（Getty Images）

朗尼回英國與打比郡簽約，在希斯路機場被球迷「野生捕獲」。（網上圖片）

高古讚不絕口

英冠新球季已展開，高古帶領打比郡在首場聯賽以2：1戰勝哈特斯菲，他形容朗尼的加盟是個「令人振奮的消息」，對朗尼讚口不絕：「毫無疑問他將會對整個球會帶來正面影響。」

「能夠得到一位領導才能、球技、經驗、個性和工作態度如此優秀的球員加盟，將會對我們有極大助益。」高古稱，朗尼來投，「可啟發和推動陣中一隊以至青年軍所有球員。」

高古帶領打比郡在英冠旗開得勝，他對朗尼即將加盟讚不絕口。（Getty Images）

踏出執教第一步

近日朗尼曾表露有意執教的消息。上星期美職聯全明星賽之後，他坦言，成為主帥「是我希望參與的事情，（考取教練牌照）一切進展順利。」

「明顯地我仍是一個球員，希望繼續落場作賽。當時機成熟，我便會投身教練或管理層工作。」

即使他尚未正式掛靴，球員兼教練的身份令他成為過去15個月以來，2004年歐洲國家盃英格蘭國家隊陣中第六位晉身足球管理層或教練的成員。謝拉特正在蘇超格拉斯哥流浪執教，另一中場林柏特今夏更當中車路士主帥。