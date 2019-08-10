【游泳】歐鎧淳香港公開賽1金1銀　兼游自由泳盼戰奧運接力

已奪得4張東京奧運入場券的香港游泳隊，今日重返主場出戰香港公開游泳錦標賽，焦點「女飛魚」何詩蓓在50米自由泳輕鬆封后，歐鎧淳亦於50米及200米背泳分別摘下一金一銀。

除了已獲兩項個人「東奧」資格的何詩蓓，另一焦點落在力爭奧運A標的歐鎧淳身上，她與「小背后」黃筠陶（Toto）接連出戰50、100及200米背泳。Toto率先在50背初賽游出29.54秒，歐鎧淳則游出28.56秒，雖未能打破兩個月前在環地中海賽游出的27.98秒香港紀錄，但「淳淳」於決賽以28.69秒力壓29秒正的Toto摘金。

歐鎧淳今日連戰50米和200米背泳，摘下1金1銀。（葉詩敏攝）

主項感壓力 歐鎧淳享受自由泳

去屆未能達到A標而無緣里約奧運單項賽事的歐鎧淳，早前在香港長池泳賽及環地中海賽摩納哥站100背皆游入1分01秒內，狀態不俗。她與黃筠陶今日輕鬆躋身200米背決賽，最終後者游出2分17.42秒，以1.77秒力壓歐鎧淳奪金。淳淳坦言今日表現有點失準：「教練覺得今日表現滿意，可能他認為技術上不錯，但我的狀態其實不算很好。」她明日（11日）將出戰主項100米背泳。

「蝶后」陳健樂在100米蝶泳奪得第一。（葉詩敏攝）

港隊眾將出戰香港公開賽，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

已數年沒有參加200米背泳的淳淳自言，今次非為100米「衝A標」而戰：「今個比賽未必是最重要，反而下周的新加坡世界盃，出外會較輕鬆，又有這個比賽作準備，成績應會更好。」她笑言期待下周的100自賽事：「其實我暗地裏喜歡游自由泳，游主項有點壓力，我們不少泳手都在非主項游得不錯。」她謂目前不停微調中，相信技術和心理的小改變，能在比賽發揮作用。

歐鎧淳與何詩蓓、何南慧及鄭莉梅，在世錦賽合力取得4x200米自由泳接力奧運資格，是港隊首度憑世界賽名次直闖奧運，她坦言除了主項外，亦很想爭得接力賽席位：「自己都喜愛自由泳，難得有機會讓自己在這項衝時間。」

何詩蓓今屆為泳會游多項接力賽，個人亦在50米自由泳輕鬆封后。（葉詩敏攝）

何詩蓓成「集郵」對象 小泳員看世錦直播打氣

「小泳員對我說有看我的世錦直播，我跟她們說『我看到你們看我的比賽直播』。」何詩蓓笑道。

已達100、200米兩項自由泳奧運A標的何詩蓓，今早在女子50米自由泳初賽以25.46秒觸池，雖未能打破自己在6月環地中海賽造出的24.85秒香港紀錄，仍輕鬆以分組首名晉級，與港將鄭莉梅、陳健樂一同躋身下午決賽，其後雖未能衝擊香港紀錄，仍以比初賽更快的25.08秒摘金。近年較少在香港公開賽游個人項目的她笑謂：「今次選了較少游的50米，其實都不容易，但世錦賽後減量練習下，能游出接近個人最佳，都頗滿意。」連同昨日的4x100米男女混合自由泳及四式接力，加上今日50自和女子4x100米混合泳，何詩蓓取得2金1銀1銅。

賽後她被不少泳手「集郵」，她透露早前的韓國世錦賽200自決賽，正值訓練時間的泳員和教練在休息室看直播隔空為她打氣：「後來教練把影片傳給我看，我感動得哭了。我也希望能啟發到他們，我以前都是在這泳會游泳、訓練，他們也可以去到高水平賽事。」她將在月尾返回美國訓練，盼在東奧前改善稍不足的跳水、轉身等細節。

此外，與女子100米蛙泳奧運A標僅相差0.79秒的楊珍美（Jamie），乘韓國世錦賽刷新女子50米蛙泳港績之勇，今早出戰100米蛙泳初賽以1分10.86秒晉身決賽，最終以1分09.95秒封后。這名22歲女將在去年亞運曾造出1分07.86秒的PB，與奧運A標僅相差0.79秒，上月在韓國亦以1分08.70秒游出生涯第二快時間。