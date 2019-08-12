【家校童喜動】電子科技助體育課　 一條手帶睇通每日運動量！

還以為香港教育制度下的體育科是「放羊式」教育？ 任由學生玩耍的體育課已經過時，如今賽馬會與香港中文大學合作，推出「賽馬會家校童喜動計劃」，將電子科技融入體育科，令老師清楚掌握每名學生的運動量，教育效率更上一層樓。 現時一共有35間學校參與計劃，東華三院黃士心小學便是其中一員。參與計劃逾3年，見證不只學生受惠，而教師、校長，以及家長都能提升運動量，實行全校起動！

雖然現時正值暑假，但東華三院黃士心小學仍不忘多辦活動，讓學生能夠回校參與。早前一班同學便由校內體育老師黃俊銘（黃sir）的帶領下，展示參與「賽馬會家校童喜動計劃」後，體育教學如何受惠。

活動之前，黃sir先帶領一班學生做熱身。（徐焌然攝）

新型運動用具 成學生新寵

賽馬會為每間參與計劃的學校提供一些的簡易運動器具，如飛盤、迷你網球（mini tennis）等，讓學生接觸一些較罕見的運動項目。當日活動先由黃sir示範如何正確作出揮棒、扔盤的動作，再由學生分組試玩。

同學們分成兩人一組，試玩mini_tennis。（徐焌然攝）

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學生壓力大 體育課成紓壓方法

這些新型運動相當受—班小學生歡迎，包括身兼田徑、足球、乒乓球校隊成員於一身的四年級生林奕昇，「由於自己本身是乒乓球校隊成員，對於揮棒動作都相當熟練。雖然今日為自己首次試玩迷你網球，但亦感到容易『上手』。」香港學生讀書壓力固然大，故一班學生都期待以運動作紓緩，同為四年級生的姚佳君認為學校參與「賽馬會家校童喜動計劃」後，令體育科更有趣，「雖然功課壓力頗大，而且課餘時間很少時間可以做運動，但這幾年來學校增添了一些新型運動用具，令同學能夠在校內小息、放學時玩耍有更多選擇。」眼見一班同學在短短40分鐘的活動內玩得不亦樂乎，足證引入新型運動能夠引起香港學生興趣。

四年級生林奕昇為校內乒乓球校隊，玩起飛盤亦容易上手。（徐焌然攝）

為了配合計劃，校內體育老師黃俊銘於7月8日特意到香港中文大學，與其他學校的老師進行交流，檢視計劃成果，「其實那一次是我首次於那麼多老師面前作課堂分享，希望能夠籍著這個機會，展示我們學校對體育科的做法，與其他學校交流。」

為了更深入認識家校童喜動，黃sir特意到中大與其他老師交流。（徐焌然攝）

體育科電子化 運動手帶看清運動量

另外，計劃其中一個重點為學生及父母其中一人將獲免費派發運動手帶，以手機應用程式檢視每日運動量。雖然東華三院黃士心小學尚未將電子手帶推行至全校，但已在上個學年開始於體育課試行，「事後我可以檢視，同學們在課堂中運動量足不足夠。如果有大量同學（運動量）不達標，也就代表我們課堂設計有問題，需要跟進。」黃sir亦身體力行，每日都會佩戴電子手帶。作為體育老師的他，運動量當然日日達標。

黃sir對每項運動都會悉心講解，務求所有同學明白。（徐焌然攝）

校長以身作則 帶領全校起動

身體力行的不只黃sir，還有鍾家明校長。鍾校長表明自己亦會使用電子手帶，並將身心健康的概念帶至全校，「一眾學校老師將於暑假後，一同試帶電子手帶，檢視老師們每日運動量。未來亦會舉辦多些教職員活動日，藉此提升老師們對運動的重視程度。」鍾校長希望家長亦能抽空配合計劃，與子女一同連動，「我們會邀請家長一起參加由中大主辦的聯校體育活動，於學校亦會舉辦體操家長班。」要說服學生重視運動，一班長輩以身作則，務必事半功倍。