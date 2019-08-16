【三項鐵人】東京奧運測試賽　英國兩女將牽手衝線後被DQ

東京周三（15日）在御台場海濱公園舉行了奧運三項鐵人測試賽，其中女子三項鐵人奧運資格賽，出現意外結果，首兩位衝線英國選手31歲的莉雅梅菲（Jessica Learmonth）及25歲泰萊布朗（Georgia Taylor-Brown），衝線前手拖手過一起終點，慶祝取得奧運資格，但原來此舉屬犯規，結果雙雙被取消資格，賽事由第三名衝線百慕達選手杜菲（Flora Duffy）頂上成為冠軍。

原來三鐵賽例規定，不能刻意製造打和賽果，根據國際三鐵聯會（International Triathlon Union，ITU）規則表明：「選手平頭衝線如果屬人為，沒有盡全力分辨出名次，將會被取消資格」。兩人賽後雖立即上訴，不過已被駁回。

英國兩名選手莉雅梅菲（Jessica Learmonth）及泰萊布朗（Georgia Taylor-Brown），衝線前手拖手過一起終點，結果雙雙被取消資格。（美聯社）

莉雅梅菲及泰萊布朗聯手衝線連環圖（按圖放大）

目前東京氣溫逾攝氏30度，濕度亦逾80%，2020年東京奧運會組委將重點放在包括三項鐵人在內的5項奧運測試項目上，調整和制定應對極端高溫天氣的措施。

東京天氣炎熱，有選手賽畢三項鐵人比賽全程後不適倒地。（美聯社）

當日清晨6點時，跑道的溫度已經高達28.5度。比賽定於上午7時半開始，在開賽前四小時，ITU臨時決定縮短賽程——從10公里減半至5公里；但仍有一位來自法國的選手博格蘭德（Cassandre Beaugrand）疑似中暑被送醫治療。相信2名英國女將，也是因為能在如此極端炎熱和潮濕的天氣下完成賽事，才開心得拖手過終點，如果因此觸犯賽例，

加拿大選手米斯拿卓克（Tyler Mislawchuck）奪得男子組冠軍。（視覺中國）

賽後，ITU總監馬庫斯表示，為了保護運動員，奧運會時提前開賽是一個值得考慮的選擇。東京奧運會將於7月24日至8月9日舉行，鐵人三項男、女子個人賽將於上午7時30分開始，混合接力將於上午8時30分開始。ITU早前已經公布了多項措施來緩解夏季高溫帶來的壓力，包括在跑道上增加額外的水站、允許運動員在正式比賽前穿上降溫背心。