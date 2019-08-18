【足球】38歲艾殊利高爾掛靴　兩項無敵紀錄後人難破

38歲的前英格蘭國家隊左後衛艾殊利高爾（Ashley Cole），宣布高掛球靴。 這位在阿仙奴成名，轉投車路士後贏盡各大錦標的一代球星說：「是時候展開人生新的一頁了」，外界相信這個新一頁，意味他將會步前車路士隊友林柏特和泰利一樣，步上執教之路。

艾殊利高爾說，「經過深思熟慮，現在是時候掛靴，展開我人生新的一頁，而那希望是成為教練。」

他解釋，「我現在正修讀相關課程，希望成為當上一個偉大的教練。」

艾殊利高爾在車路士贏盡錦標。（Getty Images）

艾殊利高爾在阿仙奴成名。（Getty Images）

自小已是阿仙奴球迷的艾殊利高爾，為槍手青訓出身，18歲那年在聯賽盃賽事首次代表阿仙奴上陣，成為常規正選前曾外借水晶宮，2000/01球季秋天，正選左閘施雲奴受傷，由艾殊利高爾補上，耀眼表現令他搶去施雲奴的位置，從此站穩正選席位。

他的助攻能力極強，回防速度亦非常高，自2001年起入選英格蘭國家隊，累積107頂喼帽，全盛時期被視為世界上最佳左閘之一。

可惜他與阿仙奴的童話故事，非但沒有大團圓結局，更因轉投同市對手車路士而惡言相向。

因車路士的轉會鬧劇，令阿仙奴球迷揶揄他為「Cashley Cole」。（Getty Images）

「Cashley Cole」​

2005年高爾因沒有知會阿仙奴的情況下，與車路士接觸傾談轉會事宜，被英超賽會罰款10萬英鎊，及後減至7.5萬英鎊。他與阿仙奴之間的嫌隙自此而來。2005年7月他跟槍手續約，可是一年之後他還是離母會而去，轉投車路士。這還不止，2006年他在個人自傳中對阿仙奴董事局大肆抨擊，雙方關係破裂得無法修補。

他的轉會鬧劇，最終由車路士以500萬英鎊加後衛加拿斯，交換高爾告終。他在車路士依然有好表現，贏盡國內外錦標（詳見下文），可是在阿仙奴球迷心目中，他永遠只是一個見錢開眼的「Cashley Cole」，2006年12月他穿上車路士球衣倒戈時，槍手球迷在他面前拿起20英鎊假紙幣諷刺一番。

年過30之後他的表現逐漸滑落，至2014年被車路士放走，其後先後效力羅馬和洛杉磯銀河，至上季短暫加盟林柏特執教的打比郡，季尾再被球隊放棄。

艾殊利高爾職業生涯圖輯（按圖放大）

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足總盃紀錄無人能及

艾殊利高爾兩度為阿仙奴贏得英超聯賽冠軍，2006年轉投倫敦市另一球隊車路士後，更先後贏得英超聯賽（2009/10）、歐聯（2011/12）和歐霸冠軍（2012/13）。

不過與他最有緣份的獎項，是英格蘭最歷史悠久的本土盃賽：英格蘭足總盃。他先在2002、2003和2005年三度協助阿仙奴贏得足總盃，然後再在2007、2009、2010和2012年四度為車路士奪標。除了在2001年決賽阿仙奴不敵利物浦外，艾殊利高爾8次入決賽，7次捧起足總盃，兩項數據他均是紀錄保持者。

他早在2010年個人第六次捧盃後，已打破由Charles Wollaston、Arthur Kinnaird、Jimmy Forrest三位老前輩共同擁有的五次紀錄，近年隨各大強隊對足總盃的重視程度大為下降，相信他的兩項紀錄難以被打破。