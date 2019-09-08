【美網】19歲新星擊敗莎蓮娜奪冠　9個月內由排名178到大滿貫冠軍

面對公認史上最佳女網球手莎蓮娜威廉斯，19歲的安迪莉絲古（Bianca Andreescu）毫無懼色，以6：3、7：5直落兩盤擊敗「細威」奪冠，成為史上首位贏得大滿貫單打賽事加拿大球手。 勝出一刻連也許連她本人也覺得難以置信，把球拍掉在地上、雙手掩面，她賽後說：「無法用言語來形容」這場勝利。

面對六屆美網冠軍、生涯共23次贏得大滿貫錦標的莎蓮娜，安迪莉絲古從頭到尾也能保持冷靜自信。37歲的「細威」抽擊力量，大部分女球手也難以招架，年輕的安迪莉絲古非但成功接招，更以同樣強大而落點刁鑽的擊球回敬。第二局她領先至5：1、勝利在望之際，被莎蓮娜連追5局至5：5平手，她成功咬緊牙關頂住對方氣勢，連贏兩局取勝。

「為了這一刻，我一直非常非常努力，不能抱怨什麼。」安迪莉絲古坦言：「今年終於夢想成真了，能夠在這個舞台上與莎蓮娜、這個運動的傳奇較量，是十分奇妙的事情。」

19歲的安迪莉絲古首奪美網冠軍。（路透社）

安迪莉絲古奪得美網冠軍，落敗的莎蓮娜威廉斯大方送上祝福。（路透社）

逆境中練就堅持

對安迪莉絲古來說，這是有如坐過山車的12個月，2018年底她的世界排名跌至178位，9個月之間，如坐火箭般升上第15位，今年對世界前十球手8戰全勝。「去年實在不易捱，我經歷過很多傷患。」低潮中，她從未放棄信念，「我只能一直相信自己，一路努力練習，保持節奏和信心。」

以往在大滿貫賽事，晉身次圈已是最佳成績，不過今年的勇態令不少人對她投下信心一票，「你沒有可能永遠事事順景，所以在那些時刻，你只需要盡量做好自己，即是說只要繼續保持那份追逐夢想的心志，盡力堅忍和堅持到底。」

難以置信的冠軍（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

安迪莉絲古贏得385萬美元冠軍獎金之餘，亦阻止莎蓮娜贏得平紀錄的第24次大滿貫錦標。莎蓮娜即使失望，賽後非常大方笑着為安迪莉絲古拍掌慶祝，更開玩笑說：「Bianca打出一場難以置信的比賽，除了維納斯（莎蓮娜的姐姐）以外，可以贏得美網冠軍的只有她，我為Bianca感到高興。」

跟上屆冠軍大坂直美一樣，莎蓮娜也是安迪莉絲古的童年偶像，沒有上屆的裁判爭議產生的劍拔弩張，今次「細威」即使落敗，從容、優雅依然，全場觀眾幾乎一面倒支持莎蓮娜，安迪莉絲古賽後幽默地說：「我知道你們渴望莎蓮娜勝出，我很抱歉。」

被問及她是否計劃追逐更多大滿貫錦標，這位新星說：「我希望是，我太喜歡這個感覺了，我很期待未來很多年我可以達到什麼。」

Congratulations @Bandreescu_! 🇨🇦 You’ve made history and made a whole country very proud. #SheTheNorth https://t.co/W98v1lUN9o — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 7, 2019

加拿大總理杜魯多在Twitter送上祝賀：「恭喜你！你創造歷史，令全國人非常驕傲。」

美網2019女子決賽精華