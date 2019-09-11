【歐國外】C朗大四喜領葡萄牙輕取立陶宛　打破羅比堅尼入球紀錄

C朗拿度在歐國盃外圍賽上演大四喜，助葡萄牙作客以5：1大勝立陶宛。有趣的是，賽前持歐國外入球紀錄的愛爾蘭名宿羅比堅尼開玩笑稱，指C朗已經夠多紀錄，不如將這個紀錄留給他，怎料C朗一場入4球，一口氣就以25球破了羅比堅尼的紀錄，成為歐國外史上入球最多的球員。

去年掛靴的羅比堅尼一直持有歐國盃外圍賽入球紀錄，他在這項賽事的外圍賽一共攻入23球。面對愈來愈追貼自己紀錄的C朗，羅比堅尼日前在社交網站笑言：「C朗，難道你不覺得自己已經夠多紀錄嗎？」

羅比堅尼日前在社交網站上表示，希望C朗將歐國外入球王的紀錄留給他。（Twitter）

葡萄牙隊長C朗今場大四喜，帶領球隊以5：1作客贏立陶宛，打破羅比堅尼的歐國外入球紀錄。（路透社）

在本輪國際賽前，羅比堅尼還以23球領先C朗的20球，但C朗先在上場對塞爾維亞入一球，再在今場作客立陶宛入4球，一口氣兩場入5球，以25球超越羅比堅尼，為成歐國外史上入球王。

在當地時間昨晚（9月10日）對立陶宛的比賽，C朗首個入球來自12碼，在7分鐘射入為葡萄牙開紀錄。雖然立陶宛之後扳平，半場踢成1：1，但C朗在換邊後大爆發，先在61分鐘禁區外遠射，雖然被立陶宛門將施特古斯（Ernestas Setkus）撲到，但神奇地，皮球省中施特古斯的肩膀入網。

4分鐘後，C朗盡顯走位的功架，突破越位，接應貝拿度施華的傳中，無人看管下射入，助葡萄牙領先3：1。

C朗在人叢中引球推進。（路透社）

C朗在76分鐘攻入今場個人第4球，他接應貝拿度施華斜傳，第一時間在禁區內起右腳射門，帶領葡萄牙贏到4：1。完場前，威廉卡維奴錦上添花，為葡萄牙鎖定贏5：1。在歐國外B組，葡萄牙4戰得8分升上次席。

今場是C朗第2次在國家隊上演大四喜，之前一次是2016年對安道爾；葡萄牙史上只有4次大四喜，C朗獨佔兩次，另外兩次分別由尤西比奧在1966年及紐奴高美斯在2002年完成。C朗賽後亦在Instagram留言：「很高興取得國家隊的第2次大四喜，取得勝利，繼續向我們的目標進發。」

有球迷闖入球場，跪拜C朗。（路透社）

34歲的C朗除了一舉打破歐國外入球紀錄，還向另一項更偉大的紀錄邁進，他已經取得93個國際賽入球，是史上國際賽入球第二多的球員，落後紀錄保持者、攻入109球的伊朗名宿戴伊。此外，C朗已經攻破40支國家隊的大門，今場是C朗球員生涯第54次帽子戲法，其中8次為葡萄牙射入，其餘則是為球會。

葡萄牙作客立陶宛精華片段：

其他歐國外賽果（按圖放大）：