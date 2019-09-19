【會長盃排球】最強本地賽事引入視像挑戰　兩日門票正公開發售

本地排球年度盛事會長盃下月（10月12、13日）舉行，與去屆一樣賽事將在荃灣體育館內開戰；惟不同的是，「視像挑戰系統」將首次降臨香港本地賽。 獎金、外援、激戰、視像挑戰系統，今屆吸引力絕不比去年遜色！ 早鳥優惠至9月30日，門券於<<香港01>>App及排球總會辦事（辨公時間內）發售。

（按此馬上購買會長盃門票）

電子門票於9月12日早上10時正公開發售，早鳥優惠每張為$45（包含$5手續費），優惠期限至9月30日晚上23:59；正價門券每張為$55（包含$5手續費）。

* 一張門票可觀看一節賽事

*每人每次交易限購40張

*門票不設劃位

*門票數量有限，售完即止

== 按圖睇會長盃賽程 ==

今屆會長盃繼續於荃灣體育館舉行，去年氣氛熱鬧，吸引不少排球愛好者到場力撐愛隊。（資料圖片）

會長盃－香港最強對壘

每年聯賽「Big 4」席位爭得激烈，皆因只有男、女甲一聯賽前4名隊伍才獲會長盃參賽資格。有如排球「季後賽」一樣，男、女甲聯賽前4隊伍將角逐最終王座，因此會長盃亦被稱為本地最高水平賽事。今屆賽事續於荃灣體育局展開爭霸。

龍隊可謂會長盃大贏家，自2015年復辦後該隊未曾失落一次冠軍王座。（資料圖片）

*** 購票必看：會長盃電子購票教學 ***

首設視像挑戰系統

「Challenge！」往往我們在電視上亦看到一眾國家隊教練於世界女排聯賽中利用視像挑戰系統「上訴得直」。此系統今次將首度亮相香港本地賽事，並為會長盃提升判決的準確度。可「挑戰」情況包括界內/界外球判決、觸手出界、球員觸網、球員或球觸碰標誌杆。

今屆會長盃首設視像挑戰系統，務求提升賽事規格。（資料圖片）

外援續成焦點 增強刺激度

去屆中國女排鄭益昕南下助拳葵青受盡注目，皆因外援的引入大大提升賽事娛樂性及刺激度。每隊均可註冊最多3名外援球員，但比賽中只能派出不多於2名外援同時上場。惟如若球隊選擇報名3個外援名額，當中最少要有1名海外球員。