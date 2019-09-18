【足球】巴迪斯圖達足踝手術成功　換上人工關節盼擺脫半生痛楚

退役後飽受腳痛困擾的阿根廷「戰神」巴迪斯圖達，日前在瑞士接受左腳足踝手術，換上人工關節；若果康復進度理想，右腳都會接受同樣手術。「巴迪高」曾經在訪問透露，球員生涯累積的傷患令他痛楚難忍，甚至要求醫生將他的雙腳截肢。

50歲的巴迪高在當地時間昨日（9月17日）於社交網站報喜，表示足踝手術成功，他留言：「第一階段完成了，裝上了左腳足踝的人工關節，現在將接受康復療程，多謝大家的愛及關心。」

巴迪斯圖達宣布左腳足踝的人工關節手術成功。（巴迪斯圖達Facebook）

巴迪高上載了他臥在床上的照片，見到他高舉右臂，一副勝利者的姿勢。他還拍下了自己有待康復的左腳，以及人工關節的樣子。如果左腳足踝的康復進度良好，巴迪高的右腳都會接受相同手術，將雙腳足踝全部換成人工關節。

當年的戰神，退役後受腳痛困擾，連行路都有困難。（巴迪斯圖達Twitter）

2005年退役的巴迪斯圖達幾年前在訪問中講到，雙腳傷患的痛楚痛徹心扉，他表示在球員時代付出太多，退役後連行路都有困難。他感嘆：「我離開足球的第一日，我已經行不到路。不是一個月，只是兩日，我已經行不到。洗手間只是離床3米，但我在床上失禁了，因為我不能起身行過去。」他甚至痛到曾向醫生表示，希望雙腳截肢。

在卡比路帶領下，巴迪高與托迪等助羅馬贏得意甲冠軍。（Getty Images/資料圖片）

巴迪高在1988年出道，司職前鋒，以力量及射術見稱，其職業生涯17載，效力過紐維爾舊生、河床、小保加、費倫天拿、羅馬及艾阿拉比。最為人津津樂道的是，他在意甲打滾的歲月，其中在00/01球季與托迪、蒙迪拿、中田英壽、卡富等合作，助羅馬贏得聯賽冠軍。國家隊方面，他77次上陣入54球，贏過兩屆美洲盃冠軍。