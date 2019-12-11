【行山．民安隊】遇行山客糊里糊塗上狗牙嶺　報警請分清迷路定義

民安隊今夏舉辦「登山遠足安全大使課程」，由山嶺搜救中隊向參加者講解，宣揚安全行山的訊息。山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民稱，有些行山人士連自己行的路線都不清楚，求救困難，並提醒大家盡量行政府管理的行山徑。

行山不同於行街，在街上迷路不適，求助簡單，但在深山之中，則是另一回事。因此，行山前必定要了解路線，一來避免迷途，做足準備，二來一旦發生意外，也能通知求援人員到場。然而，有些人行山是糊里糊塗，不作準備，甚至不知腳下踏足的是什麼山徑。

陳家民在課程中舉例說：「試過有個案，我們問他『先生，你知不知自己行什麼地方？』他答西貢。」頓了一頓，不禁搖頭苦笑。他續說：「我們再問：『你行哪一條山徑？知不知自己身在何處？』他答不知道，只知道前面是海，後面是山。」

山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民有次經驗，聯絡求救者查詢其身處位置時，那人只答他「西貢」。（顏銘輝攝）

西貢是「香港後花園」，假期很多人喜歡到西貢行山郊遊。（顏銘輝攝/資料圖片）

陳家民還提及，有名資深毅行者跑手都曾經行山時迷路。他說：「有個日本人在香港玩了10年毅行者，但出事了。第一個印象是他體能好，應該好熟路，但再問清楚，原來他10年以來都只參加毅行者，沒有行過其他山路。」

有人糊里糊塗行狗牙嶺求救

另一名山嶺搜救中隊小隊長唐德偉亦有類似的經歷，他說：「有5個年輕人，他們由塘福行石澗上狗牙嶺，兩個穿人字拖，兩個穿涼鞋，還有個穿波鞋。我們找到他們，問他們報警時為何不說得清楚一點。跟住有4個人答我不知道，只知來行山。有一個帶隊的，但他也不知自己行邊，再問他就答『塘福』，只知道有條山路會到山頂，就是知那麼多，什麼路線、地理位置完全不知道，就去帶人行山！」

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

狗牙嶺山勢險要，十分難行。（顏銘輝攝/資料圖片）

山嶺搜救中隊小隊長唐德偉亦遇過糊里糊塗的行山客。（顏銘輝攝）

請分清迷途還是被困山崖

迷路是一個很廣義的概念，在分岔口決定不到前路是迷路，在密林中找不到方向也是，甚至在懸崖上進退兩難也是。陳家民呼籲大家因迷路報警時，請說清楚一點地形環境，「希望大家分清楚自己是迷途，還是被困山崖。」

陳家民解釋，應付迷路及被困山崖的裝備及準備大大不同。他說：「我們每人有個大背囊，入面是個人裝備，包括雨褸、水及食物，大概35至40磅左右。如果9個人一起去背所有小組裝備的話，每個人就要背55至60磅。如果你報警說迷途，我不會帶太多裝備上去；如果你說被困山崖，我就會將所有東西帶上來，因為我不知上面環境。請你搞清楚因什麼事報警。」

行山時量力而為，便可避免大部分意外。經驗不足，不如行主要山徑；體能不好，不如行平坦山路；天氣炎熱，不如就選較短的路線。陳家民說：「要因應自己能力去選擇山徑，盡量行政府認可及開闢的山徑，你出事的時候，我去救你，起碼知道你在什麼地方。」

陳家民呼籲行山人士迷路報警時，要分清楚自己是否被困山崖。（資料圖片）

陳家民表示，如果求助者是被困山崖的話，你們會帶齊所有裝備。（資料圖片）

郊野公園轄下的行山徑有不同種類，家樂徑是最簡單的，適合一家大小，路比較闊，上落波幅不大，是小朋友體驗行山的好選擇。自然教育徑、樹木研習徑的難度就比家樂徑高，路程亦會長一點。陳家民稱，如果行郊遊徑，最好就要學用地圖及指南針去行，至於長途遠足徑就適合有一定能力的行山客，要有充足準備。

比起行山，行澗及綑邊較危險，需要量力而為。陳家民說：「試過很多綑邊的個案，我是找到你，但我及你都無法離開，因為你已經去海邊的最邊，伸手都碰到水，唯有希望水警小艇靠岸。我見過玩過最激的是，整個人被夾在石縫，但同時水漲。」

他感嘆：「大家要明白，我穿着制服，我不可以話你對，也不可以話你錯，但總之你自己要小心吧。」