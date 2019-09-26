【足球】中國U16女足無緣世少盃　陳婉婷讚球員「回首無憾」

東方龍獅前任主教練陳婉婷（牛丸），7月接掌中國U16女足主教練，爭取來年印度舉行的U17世少盃決賽周出場資格。惟U16女足昨（25日）於U16亞州盃準決賽0：2負日本，無緣決賽，喪失出戰資格。 「牛丸」今於社交網站發文訴說感受，讚許愛將已盡全力，達到她的要求。她更回憶自已的15歲是「一舊飯」，「又怎能要求零犯錯呢？錯的永遠不是球員」，並留下hashtag：「年輕人努力」、「給予孩子們機會」。

中國U16女足征戰泰國春武里舉行的亞洲盃，躋身決賽就出線來年世少盃。中國隊在B組分組賽以2勝1負，在朝鮮之後以次名晉級，對A組首名球隊日本。日本全場佔有較多攻勢，中國在上半場力保不失。惟日本在下半場兩度突擊得手，連入兩球奏凱，躋身決賽。中國將與澳洲爭奪季軍。

中國U16女足面對日本，備受壓力，淨負兩球。（網上圖片／亞洲足協）

世少盃資格只差一步，難免可惜。「牛丸」在facebook貼出全隊職球員大合照，並留下一大段肺腑之言。她坦言理解一眾小妮子落敗後落淚，亦為她們感到難受，「兩年來女孩們離開家人，犧牲一切來到國家隊爭取世少盃資格」。擔任這批16歲以下球員的主教練三個月，快要分別，牛丸回想到自己的15歲，努力讀書而求會考有好成績，此外每周一回足球時間，還有家人與朋友陪伴，可謂不知天高地厚，「也許上大學已是最大的壓力和目標」。

中國女足一次角球攻勢，皮球在門前掠過，看得陳婉婷抱頭。（影片截圖）

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「牛丸」續指這批球員年紀輕輕已肩負重任，身邊滿是期望、壓力和指令，不缺物質更頻頻出外，見多識廣，「卻欠缺愛和空間」。昨日賽事的表現，「牛丸」認為球員已做到要求，就是「全力以赴，回首無憾」。比起15歲的自己是「一舊飯」，球員已經很好，無可能要求她們毫不犯錯，「錯的永遠不是球員」。

中國未能晉身決賽，無緣來年世少盃。（網上圖片／亞洲足協）

行將離別，「牛丸」寄語各球員學懂面對失敗，自主和思考，「為新目標努力，爭取自己想要的」，並希望再有機會「給予妳們更多的愛」。她在貼文最後留下一堆hashtag，包括「專業」 、「邊度跌倒邊度企番起身」 、「年輕人努力」 、「給予孩子們機會」等。