【海岸賽艇世錦賽．冷知識1】海岸賽艇跟傳統賽艇有什麼分別？

顧名思義，海岸賽艇是在海上進行的划艇比賽。有別於傳統划艇比賽，運動員要在更難辛的天然環境下作賽。海洋較強勁的風浪和水流，令運動難度更高之餘，亦令比賽增添變數和更刺激。

兩度參與夏季奧運會的瑞典艇手Lassi Karonen曾出戰2013年世界海岸賽艇錦標賽，他形容海岸賽艇與傳統划艇「相似之處只有划槳的動作，除此以外，其餘一切也不一樣。」

傳統划艇比賽在相對平靜水面直線作賽，距離為2000米；海岸賽艇賽道通常會涉及數個轉向，距離方面亦會較長，多數賽事的初賽為4000米、決賽為6000米。

兩度參與夏季奧運會的瑞典艇手Lassi Karonen形容，海岸賽艇與傳統划艇「相似之處只有划槳的動作。」（資料圖片／Getty Images）

隻艇有咩唔同？

划艇項目的賽艇，設計上以輕巧為重點，艇身比較窄和纖長。（Getty Images）

海岸賽艇世錦賽專頁

划艇項目的賽艇，設計上以輕巧為重點，艇身比較窄和纖長，有助提升速度，可是面對重大風浪時，艇身較難穩定下來，甚至有可能出現「反艇」的危險情況。

因此海岸賽艇的艇身較闊，重量亦較傳統賽艇為高，令它足以承受更大風浪。由於穩定性較高，海岸賽艇亦會相對傳統划艇較容易學習。標準艇種包括單人、雙人和四人有舵艇，全部均為雙槳。

海岸賽艇的艇身較闊，重量亦較傳統賽艇為高，令它足以承受更大風浪。（2019世界海岸賽艇錦標賽大會提供）

海岸賽艇艇種及規格

單人雙槳 雙人雙槳 四人雙槳

最低重量 35公斤 60公斤 150公斤

最高長度 6米 7.5米 10.7米

最少闊度 0.75米 1米 1.3米

海岸賽艇艇種和規格。

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大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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