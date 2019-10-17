【西甲】美斯：聯賽冠軍較歐聯重要　錦標是王道盡攬是目標

巴塞隆拿被譽為「地上最強」，對陣中王牌美斯來說，那一個冠軍都應該很重要。雖然歐聯十分重要，但美斯在奪得歐洲金靴獎後，豪言要贏盡一切錦標，「因為我們是巴塞隆拿。」

美斯2004年成為巴塞一隊成員後，贏得10次西甲、4次歐聯、6次西班牙盃冠軍，但在得到第6次金靴獎後，這名阿根廷球星指西甲的重要性超過歐聯，因為在聯賽取得成功，對在其他賽事都甚有幫助。

美斯指聯賽表現有助在其他戰線都保持好表現。（Getty Images）

「歐聯對我們巴塞隆拿來說十分特別，」美斯說：「我們每年都贏得這獎盃。不過，西甲才來最重要的，因為它會將我們帶到歐聯。在聯賽表現一般，想在歐聯得到佳績是很難的。」

美斯（左）稱歐聯對巴塞是特別的，但西甲更加重要。（Getty Images）

對巴塞來說，西甲競爭相對較少，所以全隊上下，乃至球迷都對歐聯十分重視。但對美斯，正因為球會是享負盛名的巴塞隆拿，所以錦標就是錦標，捧盃才是「王道」。

美斯（左）職業生涯贏得10次西甲冠軍，他的老對手C朗只得兩次。（Getty Images）

32歲的美斯說：「我們不停的追逐歐聯是事實，但我們不可以忘記西甲及西班牙盃。因為我們是巴塞隆拿，我們要贏盡所有錦標。」他在開季前受傷，季初幾仗未能上陣，上仗西甲對西維爾才是今季首次踢足全場，並射入一球助球隊大勝4：0。