【棒球．MLB】戰術大師馬登上任天使主場　曾帶小熊破無冠荒

天使擁有不少「大炮」，查奧特（Mike Trout）、普荷斯（Albert Pujols），又有「二刀流」大谷翔平，可是去年戰績72勝90負，無緣季後賽。 這支洛杉磯球隊季後宣布換帥，奧斯莫斯（Brad Ausmus）離任，聘請馬登（Joe Maddon）為新總教練。

馬登職業球員生涯都在天使度過，一直都是在小聯盟，1979年退役後成為球隊的職員，球探、教練、打擊指導、小聯盟球隊總教練，先後在1996、1999年成為球隊臨時教頭，2002年天使贏得世界冠軍時為教練團成員之一。

在天使渡過31個年頭後，馬登成為了譚帕灣光芒主帥，2006至14年間曾帶隊贏得兩次分區冠軍，2008年曾打入世界大賽。

馬登成為天使新帥。（Getty Images）

馬登上任後，會如果使用大谷翔平投打雙絕的優勢成為一大焦點。（Getty Images）

現年65歲的馬登2015年轉投國聯球隊小熊，引入了「投手列為8號打擊者」的想法，2016年贏得世界冠軍，助該支芝加哥球隊打破長達108年的無冠魔咒。

馬登在小熊5年，連續4年帶隊得到90場常規賽勝仗，直到今年以84勝78負完季。

天仗與奧斯莫斯「分手」後，馬登成為接任頭號人選。馬登獲聘後說：「最重要的是哪支球隊最需要你。只要雙方都想合作，那就大家都是好夥伴。」

查奧特的賣身長約成為天使求變要因。（Getty Images）

查奧特「賣身約」推動天使換帥

天使今季以72勝90負完季，於美聯西區排第4無緣季後賽，是他們自1999年後首次單季輸90場。

當球隊擁有大牌球星如查奧特時，成績變得比一切都重要，最重要的是查奧特在2019年球季開始前，與球隊簽下12年4.26億美元「賣身級」長約，若球隊要進入重建階段，大聯盟沒有球隊會吞下這份合約。

馬登加盟將會為球隊作出不少改變，進攻上將會變得更變化多端，如何使用「二刀流」大谷翔平亦是球迷關注的地方之一。不過，現時天使最大問題是投手陣容，馬登或會專注於改善防守的表現。