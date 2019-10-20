【港超聯】艾華頓連環失機空門撻Q　南區一擊即中挫東方升榜首

港超聯周日尾場賽事，由賽前位列榜首的東方龍獅於主場將軍澳運動場鬥冠忠南區。 這場「前列之戰」最終演變成攻防戰，南區在門神謝德謙六度撲救下，成功保持球隊清白之身以1：0擊敗東方，並取代對手的榜首位置。

東方龍獅跟南區賽前同樣經歷長達3周的休戰期，「藍軍」此戰有新加盟的黃威首度正選披甲，守將迪高也傷癒復出。

南區方面，防線起用聯賽首次上陣的亞援川瀨浩太，因傷缺席港隊10月份世界盃外圍賽的前鋒夏志明先列後備，由查維斯肩負進攻重任。

查維斯（右）為南區攻入致勝球。（袁志浩攝）

南區此役防守甚具紀律，令東方難以攻破大門。（袁志浩攝）

查維斯頭槌笠死葉鴻輝

查維斯17分鐘助南區先開紀錄，南區右路一次攻勢傳中，陳廣豪跟馮慶燁爭頂令皮球改變方向，這位澳洲中鋒門前笠頂「收死」東方守門員葉鴻輝，協助南區領先一球。

上半場雙方火藥味愈踢愈濃，迪高跟川瀨浩太一次碰撞引起兩軍球員衝突，情況一度混亂。

換邊後東方取得壓倒性優勢，50分鐘徐德帥左路地波回傳至12碼點附近，艾華頓在人群中起腳射遠柱斜出。「藍軍」角球也甚具威脅，先有黃威乘對方解圍不遠在禁區頂抽射，其後艾華度接應傳送無人看管下跳頂，惟兩人攻門都欠缺力度，輕易遭謝德謙沒收。

陳肇鈞（右）跟利馬（左）兩名前大埔奪冠功臣於場上相遇。（袁志浩攝）

謝德謙連救東方兩近射

南區戰至下半場中段演變成守門員謝德謙的表演時間：58分鐘慕沙禁區內轉身抽射，被他單手拍出底線，這位南區隊長及後更一分鐘內連救兩記險球，艾華頓及迪高分別於小禁區邊左右兩路拉弓，都未能考驗他敏捷的身手。

翻查數據顯示，東方今場15射僅得6球命中目標，艾華頓65分鐘面對空門起左腳，惟最後「撻Q」錯失良機。

即使東方尾段換入鍾偉強及利馬加強火力，結果也無功而還。南區憑全場唯一中框埋門，以1：0小勝東方，打破對方開季至今不敗之身，錄得兩勝兩和戰績升上榜首，而東方則以7分緊隨其後。